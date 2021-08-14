Нашествие на Черкасчине: село атаковали дикие свиньи

Дикие кабаны уничтожают урожай / Скриншот

На Черкасчине дикие свиньи терроризируют целое село. Свиньи атакуют населенный пункт Роги как по одиночке, так и стадом. Местные жители уже устали с ними бороться, так как кабаны уничтожают урожай.

Как говорится в сюжете ТСН, многие боятся выходить из дома.

Люди жалуются, что дикие животные топчут огороды, едят клубнику и кукурузу.

Гонять незваных гостей некоторые пытаются петардами. Но такого метода надолго не хватает. Идя по селу, люди постоянно оглядываются из-за страха, что на них могут напасть лесные жители.

По данным местного сельсовета, животные приходят из соседних охотничьих угодий. Однако там это отрицают и говорят, что дикие свиньи еще раньше умерли от африканской чумы.

Между тем, за вред кабану грозит штраф в размере 40 тысяч гривен.

Напомним, в поселке Кряковка Луганской области, расположенном рядом с линией разграничения, семья приютила необычного питомца. Голодный олененок прибился к семье и живет прямо в доме. Животное пыталось попить молока у коз, однако его заметили хозяева. На удивление, оно их не испугалось и осталось навсегда.