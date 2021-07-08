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Война достала и оленя: на Луганщине у людей живет настоящий Бэмби

8 июля 2021, 23:37
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Животное обитает в доме, где облюбовало для себя уголок.

Оленок Бэмби ходит в туалет на улицу / Скриншот

В поселке Кряковка Луганской области, расположенном рядом с линией разграничения, семья приютила необычного питомца. Голодный олененок прибился к семье и живет прямо в доме. Животное пыталось попить молока у коз, однако его заметили хозяева. На удивление, оно их не испугалось и осталось навсегда.

Как говорится в сюжете ТСН, над именем для этой пятнистого оленя люди долго не думали. Сразу назвали в честь героя известного мультфильма - Бэмби.

"Поначалу не поняли, что именно это за животное, чуть не спутали с дикой козой", - рассказала хозяйка Анастасия и добавила, что олененком занимается ее шестилетняя дочь Таня. Она поит его козьим молоком.

При этом в семье уверяют, что будут растить животное, как домашнего любимца и ни в коем случае не выгонят в лес, потому что там идет война, а территория заминирована.

Тем временем, зоологи не советуют людям подбирать диких животных, особенно маленьких, так как где-то по близости может быть его мама.

Однако "новые родители" Бэмби другого выхода не видят, тем более, добавляют, что "олененок очень дружелюбный и культурный: все свои потребности исправляет на улице".

Напомним, под Одессой люди заметили много лисиц, которые радо встречают их на берегу моря. Животные обитают в скалах, а когда видят людей, сами к ним подходят. Местные подкармливают лисиц и даже делают атмосферные фото с их участием. На удивление, те радо позируют перед камерой.

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