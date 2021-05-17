Сбил детей "вдрабадан" пьяный после ссоры: СМИ узнали подробности смертельного ДТП на Луганщине

В Луганской области подростков сбил очень пьяный мужчина, выяснили журналисты / Полиция Луганщины

В селе Мостки Луганской области детей на иномарке сбил 33-летний житель Северодонецка Руслан Б. Мужчина приехал в Мостки, чтобы посидеть в кафе и там затеял ссору с местными парнями. Местные прогнали заезжего из заведения, и он, на эмоциях и хорошо выпивший, несся по улице, по которой шли дети.

Водитель сбил детей и погнался дальше, однако потом вернулся на место аварии, пишет Обозреватель со ссылкой на слова местной жительницы.

По словам очевидцев, мужчина утверждал, что не видел детей, поэтому и не тормозил.

Глава Сватовской объединенной территориальной громады Вита Слипец поделилась, что у водителя в крови нашли 1,33 промилле алкоголя (допустимое содержание – 0,2 промилле).

Староста Роман Абламиев поделился, то Руслан Б. родом из соседнего села – Круглое, там живет его мать, и он якобы ехал к ней. Ходят слухи, что водитель ехал в Круглое к родным на одолженной машине.

Жертвой ДТП стал 14-летний Тимофей Б. Слипец говорила, что парень скончался на месте аварии буквально на руках у одного из очевидцев.Читайте такжеМасштабное огненное ДТП: на Хмельнитчине столкнулись три авто, много жертв

В Луганской области детей сбил очень пьяный мужчина, узнали журналисты / Полиция Луганщины

Парень учился в гимназии. Директор учебного заведения Наталья Дружкина сказала, что он был их "солнышком".

Погибшего похоронили в селе Мостки 16 мая.

Напомним, 14 мая поздно вечером в селе Мостки пьяный мужчина за рулем авто Renault Megane сбил четырех подростков – двух 14-летниих парней и двух девочек в возрасте 13 и 15 лет. Один из парней скончался. Позже появилась информация, что подростки шли по обочине.

Водителя иномарки задержали правоохранители.