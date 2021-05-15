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На Луганщине пьяный водитель налетел на подростков, один парень погиб

15 мая 2021, 10:38
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Еще трое подростков - 14-летний парень, 13-летняя и 15-летняя девочки - госпитализированы в больницу с многочисленными переломами конечностей.

В жутком ДТП погиб подросток / Нацполиция

Жуткая автокатастрофа произошла в Луганской области – там пьяный водитель наехал на группу подростков. В результате ДТП погиб 14-летний парень.

В полиции сообщили, что 14 мая в 22:51 в Сватовской полиции поступило сообщение о том, что в селе Мостки, на улице Покровской, возле дома 58, произошло ДТП с травмированными.

Правоохранители установили, что 34-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле "Рено-Меган" совершил наезд на четырех подростков, которые шли по проезжей части дороги в попутном автомобилю направлении.

В результате ДТП от полученных телесных повреждений 14-летний парень погиб на месте.

Еще трое подростков - 14-летний парень, 13-летняя и 15-летняя девочки - госпитализированы в больницу с многочисленными переломами конечностей. Младшая из них сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 286-1 ч. 3 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения).

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Водитель автомобиля задержан в порядке ст. 208 УПК РФ.

ДТП в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • Водитель автомобиля "Тойота" не справился с управлением и столкнулся с автомобилем "Шкода", который остановился на перекрестке на красный сигнал светофора. В результате столкновения внедорожника и легковушки ночью 15 марта на перекрестке проспекта Шухевича и бульвара Перова в Деснянском районе столицы погибли два человека.
  • В Киеве на Майдане Независимости джип влетел в толпу. Два человека погибли. Как сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко, водитель внедорожника не справился с управлением, поскольку во время движения автомобиля потерял сознание.

ДТП новости Луганской области
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