На Луганщине пьяный водитель налетел на подростков, один парень погиб

Еще трое подростков - 14-летний парень, 13-летняя и 15-летняя девочки - госпитализированы в больницу с многочисленными переломами конечностей.
Жуткая автокатастрофа произошла в Луганской области – там пьяный водитель наехал на группу подростков. В результате ДТП погиб 14-летний парень.
В полиции сообщили, что 14 мая в 22:51 в Сватовской полиции поступило сообщение о том, что в селе Мостки, на улице Покровской, возле дома 58, произошло ДТП с травмированными.
Правоохранители установили, что 34-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле "Рено-Меган" совершил наезд на четырех подростков, которые шли по проезжей части дороги в попутном автомобилю направлении.
В результате ДТП от полученных телесных повреждений 14-летний парень погиб на месте.
Еще трое подростков - 14-летний парень, 13-летняя и 15-летняя девочки - госпитализированы в больницу с многочисленными переломами конечностей. Младшая из них сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 286-1 ч. 3 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения).
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Водитель автомобиля задержан в порядке ст. 208 УПК РФ.
ДТП в Украине – о чем сообщалось ранее:
- Водитель автомобиля "Тойота" не справился с управлением и столкнулся с автомобилем "Шкода", который остановился на перекрестке на красный сигнал светофора. В результате столкновения внедорожника и легковушки ночью 15 марта на перекрестке проспекта Шухевича и бульвара Перова в Деснянском районе столицы погибли два человека.
- В Киеве на Майдане Независимости джип влетел в толпу. Два человека погибли. Как сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко, водитель внедорожника не справился с управлением, поскольку во время движения автомобиля потерял сознание.