На Черкасчине ушел с молотка памятник Ленину: сумма лота стала рекордной

Памятник Ленину в Звенигородке / Рrozorro

В городе Звенигородка Черкасской области на аукционе продали памятник Владимиру Ленину. Лот ушел с молотка за 311 тысяч гривен, что оказалось в три раза дороже стартовой цены.

Как сообщили в Prozorro, торги состоялись 3 августа. Изначально цена на памятник составляла 123 тысячи гривен. Бронзовую статую весом свыше 2 тонн хотели приобрести 12 участников из разных областей Украины. Но больше всех предложила Ольга Ахременко из Покровска Донецкой области.

"Деньги, которые получим от продажи Ленина, направим в бюджет. Купим или сделаем за них что-то полезное", - рассказал мэр Звенигородки Александр Саенко.

Также известно, что после Евромайдана в 2014 году депутатский корпус Звенигородского городского совета решил отдать скульптуру в военный музей. Однако впоследствии нардепы решили продать Ленина.

Ранее Главред писал, что в США художник Дэвид Датун готов построить в Вашингтоне мавзолей для вождя мирового пролетариата Владимира Ленина и заявил о намерении купит тело советского лидера за любую сумму. Нью-йоркский художник с грузинскими корнями знаменит провокационными работами.

Также ранее скандальный украинский телеведущий Остап Дроздов заявил, что в протестах в Беларуси против власти Александра Лукашенко нет никакого смысла, пока протестующие не начнут массово валить памятники советскому диктатору Владимиру Ленину.