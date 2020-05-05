Футболисту Карпат пообещали взбучку за Ленина, бабушку и СССР

Алексей Хахлев попал в скандал из-за коммунистической символики / ФК Карпаты

Игрок футбольной команды Карпаты Алексей Хахлев получил официальное замечание от руководства после публикации фотографии со своей бабушкой, на которой они позировали в руках с красным флагом, где был изображен Ленин.

Игрок удалил фото и извинился, однако в Карпатах предупредили, что в следующий раз санкции против футболиста будут еще более жесткими.

По словам Хахлева, он просто решил пошутить и ко дню рождения своей бабушки выставил в Instagram соответствующую фотографию.

"С днем рождения, главный командир!" – написал футболист.

Алексей Хахлев

Позже за данное фото он вынужден был извиниться и назвал данный перфоманс шуткой, отметив, что не хотел скандала.

"Бывают шутки уместные и неуместные. Мое последнее размещённое фото именно из разряда неуместных шуток. Прошу прощения у всех, кого этим оскорбил", - сказал Хахлев.

Более того, защитник Карпат также добавил, что он является патриотом, уважает национальную символику Украины, не оспаривает территориальную целостность и суверенитет государства и считает Россию государством-агрессором.

"Я вырос в украинской семье с уважением и правильными взглядами на флаг, герб, гимн и все символы нашего государства. Имея честь защищать цвета нашей страны, всегда переживал незабываемые эмоции. Для меня Крым – это Украина. Война на Востоке Украины – агрессия со стороны Российской Федерации", – заявил Хахлев в соцсети.

Впрочем, в ФК Карпаты утверждают, что такое поведение со стороны футболиста, сфотографировавшегося с "чужеродной символикой" – недопустимо, а в случае повторения ситуации Хахлева ожидают более жесткие меры.

"Публичное лицо не имеет права даже в социальных сетях наносить ущерб репутации клуба", - добавили в руководстве Карпат.

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