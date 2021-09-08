Пришлось разрезать: в Одессе 5-летняя девочка застряла на детской площадке

Девочка играла на площадке / ГСЧС

В Одессе случился курьез, который мог бы закончиться очень плачевно. Маленькая девочка застряла на детской площадке.

Как сообщили в ГСЧС области, инцидент произошел в среду, 8 сентября, в Суворовском районе Одессы на ул. Семена Палия. 5-летняя девочка просунула голову между стальными прутьями металлической конструкции и не смогла оттуда выбраться. Ее освободили спасатели.

"В 14.00 в Службу спасения поступило сообщение о том, что пятилетняя девочка просунула голову в металлическую конструкцию на детской площадке, и застряла…", - рассказал в пресс-службе.

Спасатели освободили малышку с помощью гидравлических ножниц. Они разрезали конструкцию.

Напомним, накануне киевские спасатели освобождали дедушку, который стал пленником собственной ванны. Он забрался под сантехнику и не смогу оттуда выбраться.

Также ранее в Одессе бездомная женщина засунула голову в мусорный бак и наглухо застряла там. Инцидент произошел на Привокзальной площади Одессы. По словам очевидцев, для того, чтобы вызволить женщину из металлического плена бака, пришлось вызывать спасателей из городского управления ГСЧС. Они-то и освободили женщину.