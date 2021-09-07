На Киевщине дедушка застрял под ванной: выбираться помогали спасатели

Дедушку деблокировали спасатели / Скриншот

ЧП в Киевской области произошло в городе Вишневое. В одной из квартир застрял пожилой мужчина. Удивительным есть тот факт, что дедушка забрался под ванну и не смог самостоятельно оттуда выбраться.

Как сообщили в ГСЧС Киевской области, в связи с этим, на помощь ему приехал экипаж спасателей.

К счастью, он додумался позвать на помощь и эти крики услышали соседи, который, собственно, и позвали сотрудников ГСЧС.

После освобождения дедушку передали медикам. О его состоянии пока неизвестно.

Напомним, недавно в Одессе бездомная женщина засунула голову в мусорный бак и наглухо застряла там. Инцидент произошел на Привокзальной площади Одессы. По словам очевидцев, для того, чтобы вызволить женщину из металлического плена бака, пришлось вызывать спасателей из городского управления ГСЧС. Они-то и освободили женщину.

Также ранее в Херсоне мужчина попал в нелепую ситуацию из-за желания попасть в дом к бывшей возлюбленной через окно. В итоге он едва не умер в оконном проходе. Владелица квартиры в это время выходила к соседке. Когда она вернулась, то открыла дверь квартиры. Женщина помогла полицейским вытащить 42-летнего мужчину из ловушки.