На Кипре туристка из России забралась в древний саркофаг и намертво застряла / скриншот из видео

В Ларнаке (остров Кипр) во время экскурсии с пожилой российской туристкой произошел курьезный эпизод. Она захотела полежать в усыпальнице святого Лазаря, но застряла в саркофаге. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Mash.

Пожилая женщина в составе экскурсионной группы зашла в церковь, в которой хранятся мощи Святого Лазаря. Она решила залезть внутри и немного отдхонуть там лежа. А затем женщине прижало ноги. И она оказалась в очень конфузном положении.

Вытаскивать ее пришлось другим туристам, которые стали свидетелями инцидента

Справка. Церковь названа в честь праведного Лазаря из древнего города Вифания, которого, согласно Библии, воскресил Иисус Христос. После воскресения он прожил еще тридцать лет, а затем во второй раз умер (уже окончательно на Кипре в 63 году). Над его гробницей, по преданию, и была построена Церковь святого Лазаря.

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