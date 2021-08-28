В Днепре девушки-модели рекламировали одежду в гробах: фото

В Днепре девушки-модели рекламировали одежду в гробах / ua.depositphotos.com

В городе Днепр, где ранее рухнувшее дерево сломало пенсионерам обе ноги, ритуальное агентство организовало фотосессию образов для захоронения. Причем девушки-модели фотографировались в гробах. Соответствующие снимки опубликует паблик "Днепр областной" в своем канале мессенджера Telegram.

Как сообщают в материале, руководители ритуального агентства считают, что женщина должна выглядеть красиво даже в таких ситуациях. Именно потому они представили варианты образов для захоронения.

Моделям для демонстрации полной картины во время фотосессии пришлось позировать в гробу.

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Напомним, ранее обнаженную девушку в гробу пронесли по Площади Рынок во Львове. Нагая девушка с выкрашенными в яркие цвета волосами сидела с пластиковым стаканчиком в руках во время "похоронной процессии".

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Перед гробом шла фотограф, которая снимала все происходящее на камеру.

В соцсетях писали, что, возможно, все мероприятие - "реклама ритуальных услуг". Некоторые пишут, что таким образом молодые люди протестуют "против адекватности или здравого смысла".