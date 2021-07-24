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Житель Херсона хотел помириться с бывшей и застрял в окне, пробираясь к ней

24 июля 2021, 07:39

Женщина рассказала копам, что поссорилась с бывшим сожителем и выгнала его из дома.

Житель Херсона хотел помириться с бывшей и застрял в окне, пробираясь к ней / Нацполиция

В Херсоне мужчина попал в нелепую ситуацию из-за желания попасть в дом к бывшей возлюбленной через окно. В итоге он едва не умер в оконном проходе.

Как сообщили в патрульной полиции Херсонской области, инцидент произошел около 15:00 22 июля на улице Университетской. Местная жительница вызвала полицию, потому что ее пьяный бывший сожитель не хотел выходить из квартиры.

Когда на место происшествия прибыли патрульные, то обнаружиди, что в окне указанного дома фактически висел неизвестный мужчина. Он еле дышал и терял сознание.

Владелица квартиры в это время выходила к соседке. Когда она вернулась, то открыла дверь квартиры. Женщина помогла полицейским вытащить 42-летнего мужчину из ловушки.

Патрульные оказали пострадавшему домедицинскую помощь и вызвали медиков.

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Женщина рассказала копам, что поссорилась с бывшим сожителем и выгнала его из дома.

Житель Херсона хотел помириться с бывшей и застрял в окне, пробираясь к ней / Нацполиция

Пока ее не было дома, бывший возлюбленный решил вернуться через окно.

Читайте такжеВо Львове выпал из окна и разбился насмерть двухлетний ребенокРанее в Киеве 68-летний мужчина проник через окно в квартиру и начал угрожать ножом владелице жилья. К счастью, женщина успела позвонить подруге, которая вызвала полицию. Чуть позже выяснилось, что это ее знакомый.

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