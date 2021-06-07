В Киеве пенсионер залез через окно в квартиру на 9-м этаже и взял в заложницы женщину

В Киеве 68-летний мужчина залез через окно в квартиру на 9-м этаже и взял в заложницы женщину / Нацполиция

Вопиющий случай произошел в Киеве – 68-летний мужчина проник через окно в квартиру и начал угрожать ножом владелице жилья. К счастью, женщина успела позвонить подруге, которая вызвала полицию.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, в воскресенье, 6 июня, около 23:00 в столичную полицию поступило сообщение о том, что на улице Лисковской, в Деснянском районе, в квартиру на девятом этаже через окно проник человек и держит в заложниках ее владелицу.

"На указанный адрес срочно прибыли наряды патрульной полиции, следственно-оперативные группы территориального и Главного управлений полиции, а также спецназовцы КОРД", — говорится в сообщении полиции.

Предварительно правоохранители установили, что мужчина разбил окно в квартире и проник внутрь. Обнаружив в доме женщину, схватил со стола нож и начал ей угрожать. Потерпевшая успела позвонить подруге, которая вызвала полицию.

Прибыв по адресу, бойцы КОРДа провели переговоры со злоумышленником, в результате чего он открыл дверь и отпустил женщину.

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По данному факту следователи Деснянского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские готовят фигуранту сообщение о подозрении в совершении преступления, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Чуть позже в комментарии ТСН соседи рассказали, что мужчина ранее часто наведывался в эту квартиру и сама женщина это подтвердила. Но уверяет, что мужчина был очень пьяным и вел себя неадекватно.

"Человек в состоянии алкогольного опьянения. Он был неадекватен. Кроме угроз жизни, больше ничего .... Я не была склонна к диалогу, очень испугана была", — рассказала освобожденная заложница.

Известно, что мужчина задержан, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее в столице Украины задержали 32-летнего мужчину, который напал в лифте на десятилетнюю школьницу и совершил над ней развратные насильственные действия сексуального характера.