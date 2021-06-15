На Днепропетровщине горе-мать ударом об окно убила грудного ребенка

В Днепропетровской области семейная ссора между женщиной и ее свекровью кончилось жутчайшей трагедией - сердце грудного ребенка перестало навсегда биться.
В Днепропетровской области 30-летняя женщина убила своего четырехмесячного ребенка. Об этом сообщает портал Информатор со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной прокуратуры.
Отмечается, что женщина пришла к своей свекрови, которая после длительной болезни была частично парализована. Мать хотела, чтобы бабушка присмотрела за двумя четырехмесячными внуками, но та категорически отказалась.
Из-за этого женщины начали ссориться, горе-мать разбила окно дома и пыталась со двора перекинуть детей внутрь. В результате один ребенок ударился головой и получил много травм. Мать вовремя не обратилась к медикам, поэтому ребенок скончался.
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Напомним, ранее в Тернополе горе-мать намеревалась убить двух детей.
В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее соседка вероятно душит своих малолетних детей.
На место происшествия прибыли медики и правоохранители. На тот момент 4-летняя девочка лежала без сознания с пакетом на голове. Ребенка реанимировали и госпитализировали в областную больницу.
В полиции же добавили, что 5-летнего мальчика впоследствии забрала бабушка. Жизни девочки ничего не угрожает.