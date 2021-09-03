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В Одессе бездомная засунула голову в мусорный бак и наглухо застряла

3 сентября 2021, 18:09
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Инцидент произошел на Привокзальной площади Одессы. чтобы вызволить женщину из металлического плена в баке, пришлось вызывать команду спасателей.

В Одессе бездомная засунула голову в мусорный бак / скриншот из видео

В Одессе бездомная женщина засунула голову в мусорный бак и наглухо застряла там. Видео инцидента было опубликована на портале YouTube.

Инцидент произошел на Привокзальной площади Одессы. По словам очевидцев, для того, чтобы вызволить женщину из металлического плена бака, пришлось вызывать спасателей из городского управления ГСЧС. Они-то и освободили женщину.

Справка. По данным Министерства социальной политики, в Украине насчитывается около 33 тысяч бездомных, из них около 22 тысяч находятся на учете как беспризорные. волонтеры подчеркивают: цифра далека от реальности. На самом деле таких людей около 200 тысяч. Тогда как учреждения социальной защиты в Украине могут предоставить временное пристанище лишь чуть более полутора тысяч человек.

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Напомним, ранее в Херсоне мужчина попал в нелепую ситуацию из-за желания попасть в дом к бывшей возлюбленной через окно. В итоге он едва не умер в оконном проходе.

Владелица квартиры в это время выходила к соседке. Когда она вернулась, то открыла дверь квартиры. Женщина помогла полицейским вытащить 42-летнего мужчину из ловушки.

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