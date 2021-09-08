Под Одессой родители били 2-летнего ребенка: их разыскивают копы и соцслужба

И отец, и мать использовали метод кнута при воспитании малыша. Один из ударов был такой силы, что мальчик не устоял на ногах.
В Сеть попали кадры с камеры наблюдения одного из жилых комплексов в Одессе, на которых родители жестоко обращались с двухлетним ребенком.
Инцидент произошел в ЖК "Радужный", сообщила общественная активистка Зоя Мельник. На видео видно, как отец ребенка возле входа в подъезд ударил мальчика по попе и по руке, а также тряс его. Вероятно, мужчине не понравилось, что ребенок поднялся не по ступенькам, а по пандусу.
Еще одно видео снято в лифте. Когда мальчик захотел нажать на одну из кнопок, мать ударила малыша с такой силой, что тот не смог удержаться на ногах.
После огласки инцидентом начали заниматься полиция и служба по делам детей. Личности родителей пытаются установить. Вероятно, семья приехала в Одессу на отдых.
Как сообщал Главред, в одном из детских садов в Одессе разгорелся скандал. Маленький мальчик рассказал о том, что воспитательница его ударила по голове.