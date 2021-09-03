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Скандал в Одессе: воспитательница детсада избила ребенка, певшего во время "тихого часа"

3 сентября 2021, 08:28
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Воспитателю не понравилось, что ребёнок поёт во время тихого часа, поэтому она ударила его по голове.

Детсад
В детсаду в Одессе произошел скандал / УНИАН

В одном из детских садов в Одессе разгорелся скандал. Маленький мальчик рассказал о том, что воспитательница его ударила по голове.

Об этом ребенок сообщил на видео, отвечая на уточняющие вопросы взрослых. Подробности скандала публикует Telegram-канал Одесса как она есть.

Женщина за кадром уточнила у мальчика, оскорблял ли его кто-то в детском саду. В ответ он подтвердил произошедшее.

Кроме того, малыш также показал на свою голову и лицо, отвечая на вопрос о телесных наказаниях.

"Это первый раз, когда меня ударили", – отреагировал малый одессит. И показал на голову и лицо.

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Вместе с тем в соцсети пишут, что воспитательница ударила его на тихом часе. Поводом для удара было якобы пение воспитанника.

"В частном детском саду "Почемучки" (пр.Шевченко) воспитателю не понравилось, что ребёнок поёт во время тихого часа, поэтому она ударила его по щеке и по голове. Сад воспитателя прикрывает, от разбирательств отказывается, проводить полиграф не разрешает", - говорится в сообщении.

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Добавим, что администрация дошкольного учреждения педагога прикрывает и не дает разрешение на проведение полиграфической экспертизы, добавили авторы материала.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Днепропетровщине угодил в скандал детский сад "Малыш". Мама ребенка, который только пришел в дошкольное учреждение впервые, заявила о травле и вымогательстве денег со стороны воспитательниц.

viber
детсад новости Одессы
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