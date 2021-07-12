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Не устроила панамка: маму девочки в детсаду под Днепром буллили и требовали деньги

12 июля 2021, 17:07
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Женщина несколько дней терпела оскорбления со стороны заведующей.

детсад
Маму забуллили за одежду / УНИАН

На Днепропетровщине угодил в скандал детский сад "Малыш". Мама ребенка, который только пришел в дошкольное учреждение впервые, заявила о травле и вымогательствк денег со стороны воспитательниц.

Как сообщает ТСН, по словам Инны Гребцовой, которая с семьей переехала в Пятихатки год назад, она записала свою дочь в садик еще год назад.

"Нам сразу сказали, что так как мы чужие/приезжие то платить нужно будет вдвое больше, я согласилась. В первый же день я принесла все по списку: бумага, антисептики, файлы и т.д., все называли. В первый же день я оплатила за питание 350 грн, все чеки принесла. На следующий день я привела ребенка, его приняли, мне в след заведующая крикнула: "Одевайтесь поприличнее, мы - государственное учреждение". Я была в шортах и майке, за домашними делами, стиркой ковров, упустила время. Я, конечно, потом исправилась", - поделилась женщина.

После этого, заведующая взязалсь за внешний вид ее дочери.

"Мы пришли в садик, на мое приветствие заведующая ответила: "А более приличной панамки не было для ребенка? И ребенок одет не по сезону". Я ответила, что в ее рюкзаке у вас лежит ее кофта, и вообще в том рюкзаке лежит 5 пар трусов, шорты, майки и кофты на все случаи. На что получила ответ: "Нам что бегать сейчас ее кофту или рюкзак искать?" При этом она несколько раз мне говорила: "Ты можешь одеть нормально маску? Ты не можешь маску одеть нормально, а я еще жду, что ребенка нормально наденешь". При этом во время этого разговора восемь родителей привели своих детей и ни один из них не был в маске вообще", - продолжает Инна.

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Это вынудило Инну спросить у заведующей, почему она так не придирается к другим родителям. На что та ответила: "Ты видела на каких тачках они приезжают? Какое может быть к ним предвзятое отношение?".

После этого женщина больше не повела дочку в детсад.

"Заведующая прямо сказала, что ей все равно, куда я буду жаловаться или писать заявления. Что еще сама пожалею. Мне уже сказали, что она не хотела, чтобы мы шли, а просто намекала на вкусные конфеты, коньяк и конверт. Мой ребенок в 1,10 месяцев самостоятельно ест, перешел на горшок, очень общительный, не боится чужих людей, я не просто привела не подготовленного ребенка в садик и ушла. Я уверена была, что и с моей стороны и со стороны ребенка все выполнено, к сожалению, в детском саду даже "доброе утро" платное", - рассказала Инна.

Также она добавила, что беседовала по этому поводу с мэром Пятихаток, который сказал ей, чтобы "она смело приводила ребенка в детсад".

В свою очередь, директор дошкольного учреждения "Малыш" в Пятихатках Виктория Половая рассказала другую версию сложившегося скандала. По ее словам, мать привела ребенка в детсад раздетым, в то время, когда на улице было холодно.

"Она была одета в коротких шортах и ​​прозрачной майке, через которую просвечивался элемент купального костюма. Я сказала ей: "Простите, но вы подходите к организации и немного обращайте внимание на то, во что вы одеты". Ей это не понравилось. На следующий раз внешний вид у нее был надлежащий, но ребенка она привела слегка одетым, но было настолько прохладно, что мы - взрослый персонал были в пиджаках. Говорю: "Вы немножко не по погоде ребенка одели". Не понравилось. Она на эмоциях сказала, что есть рюкзак с одеждой. Нашли рюкзак и через несколько минут ребенка одели. О панамке речь вообще не шла ", - рассказала Половая.

Также она сказала, что не хочет, чтобы Инна забирала дочь из детсада, поскольку та быстро адаптировалась. Все вещи и антисептики мать уже забрала, а вот о деньгах в учреждении ничего не знают.

"У нас есть обязательный платеж за питание ребенка в саду - у нас идет предоплата. Больше ничего она не проплачивала и ничего у нее никто не просил. Для установления размера родительской платы есть решение городской совета. На сегодня 27,50 составляет сумма питания в день, из них 16,50 оплачивают родители. О "фермерах" впервые слышу ", - добавила заведующая.

Напомним, в поселке Димер Киевской области вспыхнул скандал вокруг путевок в детский лагерь. Вместо детей-льготников они достались детям сотрудников горсовета.

Отец одного из "потерпевших" Василий утверждает, что его сын должен был уехать к морю в Очаков, однако вместо него уехал другой ребенок.

Отмечается, что список из 70 детей, был подписан и утвержден мокрой печаткою, попал в Сеть случайно, благодаря одному из депутатов Дымерского горсовета. И в нем настоящие имена тех, кто должен был попасть на отдых, финансированный государством. Однако на самом деле оказалось все по-другому. Те, кого в списке нет, купаются в море, а те, кто в нем есть, сидят дома.

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