В Днепре мужчина жестоко избил 9-летнего ребенка на детской площадке

Мужчина бил мальчика головой о бетонный забор, а затем по лицу. Окровавленного ребенка с легкими телесными повреждениями забрала скорая.
В Днепре 46-летний мужчина избил девятилетнего мальчика якобы из-за того, что тот поссорился с его сыном на детской площадке. Окровавленного ребенка с легкими телесными повреждениями забрала скорая.
Конфликт между детьми начался с игры в мяч. Затем они начали толкаться и бросаться песком. Вероятно, что отец одного из детей увидел это и пошел наказать обидчика сына, сообщает ТСН.
Инцидент записала камера видеонаблюдения во дворе дома. На видео видно, как мужчина хватает 9-летнего Максима за куртку и бьет головой о бетонный забор, а затем по лицу. При этом испуганные дети разбегаются с площадки.
По словам соседей, мужчина с семьей недавно заселился в дом и не проявлял агрессии. Родители пострадавшего требуют наказания для него через суд.
Правоохранители открыли уголовное производство за нанесение легких телесных повреждений.
Напомним:
- В Днепре толпа из 10 агрессивных подростков зверски избила 11-летнего школьника, который вечером возвращался домой. В жестоком нападении участвовали как парни, так и девушки.
- В ночь на 28 февраля в Днепре произошла стрельба в кафе по улице Высоковольтной, после чего полиция открыла уголовное производство.