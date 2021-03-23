В Днепре мужчина жестоко избил 9-летнего ребенка на детской площадке

После избиения ребенка мужчина прячется / скриншот

В Днепре 46-летний мужчина избил девятилетнего мальчика якобы из-за того, что тот поссорился с его сыном на детской площадке. Окровавленного ребенка с легкими телесными повреждениями забрала скорая.

Конфликт между детьми начался с игры в мяч. Затем они начали толкаться и бросаться песком. Вероятно, что отец одного из детей увидел это и пошел наказать обидчика сына, сообщает ТСН.

Инцидент записала камера видеонаблюдения во дворе дома. На видео видно, как мужчина хватает 9-летнего Максима за куртку и бьет головой о бетонный забор, а затем по лицу. При этом испуганные дети разбегаются с площадки.

По словам соседей, мужчина с семьей недавно заселился в дом и не проявлял агрессии. Родители пострадавшего требуют наказания для него через суд.

Правоохранители открыли уголовное производство за нанесение легких телесных повреждений.

Напомним: