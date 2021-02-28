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В Днепре толпа молодых людей открыла стрельбу по посетителям кафе

28 февраля 2021, 16:48

Конфликт возник из-за срабатывания сигнализации в автомобиле возле кафе.

В Днепре открыли огонь по посетителям кафе / censor.net

В ночь на 28 февраля в Днепре произошла стрельба в кафе по улице Высоковольтной, после чего полиция открыла уголовное производство.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, по предварительной информации, неизвестные мужчины, находясь в помещении развлекательного заведения, осуществили несколько выстрелов вверх из пистолета травматического действия. Также неизвестные повредили машину, которая была припаркована возле заведения.

Во время стрельбы никто не пострадал.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия в отделение полиции доставлены 15 человек.

По данному факту следователями начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Продолжается следствие.

/ censor.net

Как уточняет издание Цензор.НЕТ, инцидент произошел в кафе Тиница, которое расположено в Соборном районе Днепра.

Около 10-15 молодых людей совершили вооруженное нападение на предпринимателя, генерального директора агрохолдинга Степова Артура Рысина.

Артур Рысин / censor.net

Как установило следствие, возле кафе, где находился бизнесмен с супругой и друзьями, возник конфликт из-за срабатывания сигнализации в автомобиле Рысина. Через некоторое время после конфликта в кафе ворвалась группа молодых людей, которые начали стрельбу в сторону бизнесмена. Кроме этого, нападавшие обстреляли его Mercedes-Benz G.

Позже было установлено, что стрелявшие прибыли на микроавтобусе Volkswagen Transporter, также на месте происшествия зафиксировали несколько других авто (Toyota ,Lexus и др.) В городе был введен план Перехват. В результате уже задержаны 14 причастных к инциденту.

При осмотре у них правоохранители обнаружили охотничьи и травматические патроны.

По данным источников, среди задержанных оказался и Ермак Петровский 2000 года рождения, который проживает в Днепре и который является сыном известного авторитета Нарика (Александра Петровского).

Ермак Петровский / censor.net

Напомним, ранее в Днепропетровской области, в городе Першотравенск, неизвестные злоумышленники расстреляли четверых парней, которые отдыхали в ресторане.

При этом злоумышленники стреляли прямо под камерами видеонаблюдения.

Кроме того, уточняется, что сразу после стрельбы нападавшие скрылись с места инцидента. Пострадавшие получили серьезные ранения, а один из них впал в кому.

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