Пришла с пьянки и оставила в коляске: 21-летняя мать сообщила о смерти 4-месячного ребенка

Девушка обнаружила мертвым своего 4-месячного ребенка / facebook.com/cherkasypolice

В селе Тихоновка, что на Черкасчине, 21-летняя мать обнаружила мертвым своего 4-месячного ребенка после того, как долго выпивала со своими друзьями на улице.

В полицию 21-летняя женщина позвонила сама. Она рассказала, что взяла дочь и пошла к друзьям, с которыми допоздна распивала алкоголь на улице, сообщили в пресс-службе Нацполиции в Черкасской области.

Вернувшись домой, женщина занесла коляску с младенцем в дом, легла спать, а утром обнаружила ребенка мертвым Полиция устанавливает обстоятельства смерти младенца, а 21-летнюю мать задержали.

Девушке грозит 8 лет тюрьмы / facebook.com/cherkasypolice

"Ситуация произошла в селе Тихоновка, Звенигородского района. Причина смерти ребенка будет установлена после заключения проведенного вскрытия. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 135 (Оставление в опасности) УКУ следователям назначены экспертизы, проводится допрос матери и свидетелей этого события", — прокомментировал событие начальник Главного управления Национальной полиции в Черкасской области, Михаил Куратченко.

Читайте такжеВ Польше внезапно умерла молодая украинка: у нее остался 3-летний ребенок21-летней женщине сообщили о подозрении в совершении преступления. Ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Задержанной грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет.

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Ранее мы сообщали, что в Луцке умерла 8-летняя девочка, которая, по словам матери, заболела после того, как покушала каштанов, купленных в магазине. В больницу ее доставили в крайне тяжелом состоянии, потому что несколько дней мама лечила дочку своими силами.

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