Пришла с пьянки и оставила в коляске: 21-летняя мать сообщила о смерти 4-месячного ребенка

Девушку уже задержали, ей грозит 8 лет лишения свободы.
В селе Тихоновка, что на Черкасчине, 21-летняя мать обнаружила мертвым своего 4-месячного ребенка после того, как долго выпивала со своими друзьями на улице.
В полицию 21-летняя женщина позвонила сама. Она рассказала, что взяла дочь и пошла к друзьям, с которыми допоздна распивала алкоголь на улице, сообщили в пресс-службе Нацполиции в Черкасской области.
Вернувшись домой, женщина занесла коляску с младенцем в дом, легла спать, а утром обнаружила ребенка мертвым Полиция устанавливает обстоятельства смерти младенца, а 21-летнюю мать задержали.
"Ситуация произошла в селе Тихоновка, Звенигородского района. Причина смерти ребенка будет установлена после заключения проведенного вскрытия. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 135 (Оставление в опасности) УКУ следователям назначены экспертизы, проводится допрос матери и свидетелей этого события", — прокомментировал событие начальник Главного управления Национальной полиции в Черкасской области, Михаил Куратченко.
Читайте такжеВ Польше внезапно умерла молодая украинка: у нее остался 3-летний ребенок21-летней женщине сообщили о подозрении в совершении преступления. Ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Задержанной грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет.
Ранее мы сообщали, что в Луцке умерла 8-летняя девочка, которая, по словам матери, заболела после того, как покушала каштанов, купленных в магазине. В больницу ее доставили в крайне тяжелом состоянии, потому что несколько дней мама лечила дочку своими силами.
Читайте также:
- Стало плохо во время выступления: в лагере под Херсоном умер еще один ребенок
- Умер на пороге у соседей: под Ивано-Франковском жестоко осудили мать, которая выбросила ребенка
- Родители говорят, что упал с дивана: 2-летний ребенок умер в Днепре
- В Кременчуге на детей в садике рухнуло дерево: 4-летняя девочка умерла