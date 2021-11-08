Ушибы внутренних органов и кома: в Хмельницкой области мать жестоко убила свою маленькую дочь

Мать заявляла, что у дочери якобы были приступы эпилепсии, во время которых она так сильно ударилась.
В Хмельницкой области к 10 годам лишения свободы приговорили 34-летнюю женщину, которая убила свою 4-летнюю дочь.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Хмельницкой области, трагедия произошла в с. Ходаковцы Хмельницкого района.
"Там 34-летняя женщина жестоко избила 4-летнюю дочь. Мать била ребенка по телу и по голове", - говорится в сообщении.
Медики почти месяц боролись за жизнь ребенка, однако девочка скончалась.
8 ноября Хмельницкий горрайонный суд признал женщину виновной в ч.2 ст.121 УК Украины. Мать приговорили к 10 годам лишения свободы.
Отметим, ребенка госпитализировали в октябре 2020 года в коме. Она имела ушибы внутренних органов и сломанную руку. Тогда полиция в избиении девочки заподозрили ее 34-летнюю мать, которая все обвинения отрицала.
Она заявляла, что у дочери были приступы эпилепсии, во время которых она так сильно ударилась.
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Слова матери опровергли медики и социальные работники. Выяснилось, что у ребенка никогда не было никаких приступов. Она несколько лет жила в приемной семье и только недавно родная мать через суд вернула себе ее и старшую сестру.
Ранее сообщали, что в Луцке умерла 8-летняя девочка, которая, по словам матери, заболела после того, как покушала каштанов, купленных в магазине.
В больницу ее доставили в крайне тяжелом состоянии. Потому что несколько дней мама лечила дочку своими силами.
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