Ушибы внутренних органов и кома: в Хмельницкой области мать жестоко убила свою маленькую дочь

Ребенка убила родная мать / скриншот

В Хмельницкой области к 10 годам лишения свободы приговорили 34-летнюю женщину, которая убила свою 4-летнюю дочь.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Хмельницкой области, трагедия произошла в с. Ходаковцы Хмельницкого района.

"Там 34-летняя женщина жестоко избила 4-летнюю дочь. Мать била ребенка по телу и по голове", - говорится в сообщении.

Медики почти месяц боролись за жизнь ребенка, однако девочка скончалась.

8 ноября Хмельницкий горрайонный суд признал женщину виновной в ч.2 ст.121 УК Украины. Мать приговорили к 10 годам лишения свободы.

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Отметим, ребенка госпитализировали в октябре 2020 года в коме. Она имела ушибы внутренних органов и сломанную руку. Тогда полиция в избиении девочки заподозрили ее 34-летнюю мать, которая все обвинения отрицала.

Она заявляла, что у дочери были приступы эпилепсии, во время которых она так сильно ударилась.

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Слова матери опровергли медики и социальные работники. Выяснилось, что у ребенка никогда не было никаких приступов. Она несколько лет жила в приемной семье и только недавно родная мать через суд вернула себе ее и старшую сестру.

Ранее сообщали, что в Луцке умерла 8-летняя девочка, которая, по словам матери, заболела после того, как покушала каштанов, купленных в магазине.

В больницу ее доставили в крайне тяжелом состоянии. Потому что несколько дней мама лечила дочку своими силами.

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