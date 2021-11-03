В Луцке от каштанов умерла 8-летняя девочка

Девочка умерла в реанимации / Reuters

В Волынской областной детской больнице умерла 8-летняя девочка.

Как сообщают "Новости Волыни и Луцка", она поступила в медучреждение с диагнозом отравление.

Родители вызвали скорую 21 октября. При этом сами лечили ее до этого несколько дней.

Медики выяснили, что ранее ребенок ел каштаны. После этого состояние девочки ухудшилось и она не ела ничего, только пила воду.

В больнице малышка потеряла сознание и попала в реанимацию.

Реклама

Но 28 октября скончалась.

Врачи винят в трагедии родителей, которые долгое время занимались самолечением. По их словам, ребенок поступил в крайне тяжелом состоянии.

Читайте такжеДети Луцка играют в "Игру в кальмара": малыши "убивают" друг друга "выстрелами"Напомним, накануне в Луцке женщина изрезала ножом себя и свою 2-летнюю дочь. Это случилось ночью. Девочка в реанимации.

Также ранее в Одесской области случилась трагедия. Там отравилась целая семья из трех человек. Один член семьи скончался. При этом, что стало причиной отравления - неизвестно.

Читайте также: