УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Луцке от каштанов умерла 8-летняя девочка

3 ноября 2021, 14:38
Прослушать новость
Остановить

Врачи в смерти ребенка винят родителей.

замученные дети, девочка
Девочка умерла в реанимации / Reuters

В Волынской областной детской больнице умерла 8-летняя девочка.

Как сообщают "Новости Волыни и Луцка", она поступила в медучреждение с диагнозом отравление.

Родители вызвали скорую 21 октября. При этом сами лечили ее до этого несколько дней.

Медики выяснили, что ранее ребенок ел каштаны. После этого состояние девочки ухудшилось и она не ела ничего, только пила воду.

В больнице малышка потеряла сознание и попала в реанимацию.

Реклама

Но 28 октября скончалась.

Врачи винят в трагедии родителей, которые долгое время занимались самолечением. По их словам, ребенок поступил в крайне тяжелом состоянии.

Читайте такжеДети Луцка играют в "Игру в кальмара": малыши "убивают" друг друга "выстрелами"Напомним, накануне в Луцке женщина изрезала ножом себя и свою 2-летнюю дочь. Это случилось ночью. Девочка в реанимации.

Также ранее в Одесской области случилась трагедия. Там отравилась целая семья из трех человек. Один член семьи скончался. При этом, что стало причиной отравления - неизвестно.

Читайте также:

viber
новости Луцка
Сейчас вы просматриваете новость «В Луцке от каштанов умерла 8-летняя девочка». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на зиму 2022 вернулась завораживающая стрижка на средние волосы в стиле загадочных 70-хВ моду на зиму 2022 вернулась завораживающая стрижка на средние волосы в стиле загадочных 70-х Инфекционист назвала самую безопасную вакцину от коронавирусаИнфекционист назвала самую безопасную вакцину от коронавируса "Боюсь, что не позовет на свидание": Зарицкая призналась в чувствах к партнеру на шоу Танці з зірками"Боюсь, что не позовет на свидание": Зарицкая призналась в чувствах к партнеру на шоу Танці з зірками Тарифы на газ взлетят: кого в ноябре заставят раскошелитьсяТарифы на газ взлетят: кого в ноябре заставят раскошелиться Украине из-за Байрактаров уже нечего бояться ЕвропуУкраине из-за Байрактаров уже нечего бояться Европу
14:52

Масштабный "министропад": Рада уволила сразу пятерых чиновников

14:38

В Луцке от каштанов умерла 8-летняя девочка

14:26

Минобороны осталось без главы: Рада приняла отставку Андрея Тарана Видео

14:23

11.11 – распродажа на AliExpress: как совершить покупку и на что обратить внимание

14:20

"Это просто дно!": инфекционист не может доехать к COVID-больным из-за марша антивакцинаторов

Реклама
14:17

"Собачья" жизнь Сергея Бабкина: музыкант озвучит бульмастифа Джека в сериале 1+1 Джек и Лондон Видео

14:00

Гороскоп на 4 ноября 2021 для всех знаков Зодиака: разочарование в близком и счастливая случайность Видео

13:37

Школьник два года издевался над девочкой в Тернополе: его мать оштрафовали

13:37

"Ой, ну пантера!": Надежда Мейхер в черном сетчатом боди загипнотизировала фанатов пышными формами

13:34

Теперь официально: Верховная Рада уволила министра экологии Абрамовского Видео

13:32

Парламент отправил в отставку министра экономики Любченко Видео

13:27

Ляшко назвал акцию "антивакцинаторов" насмешкой над медиками и родственниками умерших от COVID-19 Видео

13:25

Гейминг против майнинга новости компании

13:19

Стало известно о состоянии здоровья Кравчука Видео

13:18

Протест антивакцинаторов в Киеве: пророссийские провокаторы благодарят РФ и кричат об "одном народе" Видео

13:17

Винница по программе "Большая стройка" получила новые больницы

13:13

Топ-7 продуктов, которые помогут быстрее выздороветь

12:48

Солнце в мертвом градусе спровоцировало мощные магнитные бури в ноябре Видео

12:46

Самые модные стрижки осень-зима 2022 с челкой, по которым весь мир сейчас сходит с ума Фото Видео

12:42

Социологи выяснили, почему украинцы не хотят прививаться от коронавируса Видео

Реклама
12:39

150 грн за 1 литр: подсолнечное масло в ноябре еще больше подорожает Видео

12:03

В Украине начнут забирать автомобили у "водителей-гонщиков": что известно Видео

12:02

"Ей же не было плохо": подростки рассказали, как издевались над больной бабушкой в Киеве Видео

12:00

"Что будет дальше - не знает ни одна живая душа": Комаровский рассказал об эффективности вакцин Видео

11:53

Першение в горле: что вызывает и как избавиться - народные средства

11:50

Смерть 7-летнего Андрюши из Черкасс: деда и бабушку ребенка направили на психиатрическую экспертизу

11:37

К чему снятся роды: толкование сна

11:34

Сертификат не подделывала, но акцию поддерживает: Савченко заявилась на митинг антивакцинаторов Видео

11:31

Когда Дмитриевская суббота 2021: как правильно поминать усопших

11:20

Опасная осенняя погода с дождем, туманом и мокрым снегом: каким будет 3 ноября в Украине Видео

11:13

Тина Кароль поразила изгибами в прозрачном платье на голое тело

11:10

В МОН не знают, когда школьники вернутся за парты Видео

11:02

Не раньше мая 2022: ввод в эксплуатацию Северного потока- 2 может затянуться - Bloomberg Видео

10:57

Три области Украины на пороге "красной" зоны: кого ждут ограничения Видео

10:52

Приехала на похороны мамы, а похоронила еще и отца: ковид забрал жизни известного врача и ее мужа

10:50

Без грима и ретуши: как на самом деле выглядит 74-летняя София Ротару

10:43

Митинг антивакцинаторов в Киеве: силовики охраняют Раду, город застыл в пробках Видео

10:13

На дорогах Украины увеличилось количество камер автофиксации нарушений ПДД: где они расположены

10:06

Киев второй день подряд бьет рекорды по смертности от COVID-19 Видео

10:03

12-летней девочке палализовало ногу: в Украине подтвердили еще один случай полиомиелита

Реклама
09:47

Лунный календарь стрижек на ноябрь 2021: лучшие дни для новой прически и маникюра

09:33

Стефанчук назвал условие, при котором Зеленский не пойдет на второй президентский срок Видео

09:16

Гороскоп на 2022 год для женщин: богатый избранник, финансовая удача или крепкий брак Видео

09:13

Начните день с пользой: 5 полезных напитков для завтрака

09:05

Умер актер из "Бригады": незадолго до смерти его освободили из колонии строгого режима

08:45

Гороскоп на 3 ноября 2021 для всех знаков Зодиака: знак свыше, разочарование или приятные сюрпризы Видео

08:44

Введение локдауна в Украине: Радуцкий оценил шансы ужесточения карантина по всей стране

08:23

Коронавирус 3 ноября: за сутки в Украине умерли 720 пациентов

08:21

Смертельное ДТП в Харькове: 16-летний подозреваемый отказался от анализа крови

08:03

Перед смертью Антон Поляков встретился с хакером, которого разыскивают за киберпреступления - СМИ Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять