Очередное отравление в школе: на Сумщине страдают десятки детей

Дети лечатся дома / скриншот

В школе поселка Поповка Сумской области массовое отравление. Дети и работники учебного заведения пожаловались на боли в животе. На данный момент проводится расследование инцидента, сообщают в Госпродпотребслужбе.

Вспышка заболевания острой кишечной инфекцией произошла среди учеников и персонала Поповского заведения общего среднего образования I-III ступеней.

За помощью к медикам обратился 31 человек. Из них 26 детей и пятеро взрослых. Пока они находятся на амбулаторном лечении с предварительным диагнозом "Острая кишечная инфекция? COVID-19?".

Также известно, что с пятницы, 17 сентября, школу перевели на дистанционное обучение.

Напомним, ранее в одной из школ Хмельницкого накануне зафиксировали массовое отравление. В местную инфекционную больницу госпитализированы 10 детей и 1 взрослый человек. Еще 74 ребенка лечатся амбулаторно.

Предварительно пациентам поставили диагноз - пищевая токсикоинфекция, гастроэнтероколит. Состояние больных средней степени тяжести.