"Нарушения в хранении и приготовлении еды": оштрафовали киевскую школу, в которой отравились 170 детей

Оштрафовали киевскую гимназию, в которой отравились детиШкола / скриншот из видео

Одну из столичных гимназий, где массово отравились дети и часть их родителей, оштрафовали на 36 тысяч гривен ‒ за нарушения в приготовлении пищи, и в хранении продуктов. Об этом сообщает портал ТСН.

В администрации гимназии инцидент до сих пор не комментируют, однако учебный процесс не останавливали. Образцы воды, продуктов и готовой пищи оттуда уже собрала Госпотребслужба, результаты обещают через несколько дней. Однако тогда сразу на месте комиссия нашла вышеуказанные нарушения и выписала школе штраф. Тем не мене, столовая по-прежнему работает.

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Напомним, ранее почти две сотни детей отравились в одной из столичных гимназий. Об этом сообщают родители учеников. Говорят, еще в четверг, 2 сентября, после занятий детям стало плохо.

Домой школьники ехали с температурой и тошнотой. Потом — добавилась диарея и рвота. На следующий день у одной из учениц выявили норовирус — одной из разновидностей кишечной инфекции.

Другие дети анализ на этот вирус пока не сдавали. Но сейчас школьников с такими же симптомами около 170. Они учатся в разных классах, со второго по пятый.