В одной из гимназий Киева отравились почти 200 детей, слегли и некоторые родители / УНИАН

Почти две сотни детей отравились в одной из столичных гимназий. Об этом сообщают родители учеников. Говорят, еще в четверг, 2 сентября, после занятий детям стало плохо.

Домой школьники ехали с температурой и тошнотой. Потом — добавилась диарея и рвота. На следующий день у одной из учениц выявили норовирус — это одна из разновидностей кишечной инфекции. Он быстро развивается и может передаваться воздушно-капельным путем, через воду, пищу, или грязные руки, сообщает ТСН.

Другие дети анализ на этот вирус пока не сдавали. Но сейчас школьников с такими же симптомами около 170. Они учатся в разных классах, со второго по пятый.

Вслед за ними слегли и некоторые родители.

В администрации гимназии инцидент пока не комментируют.

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Образцы воды, продуктов и готовой пищи уже собрала Госпродпотребслужба, результаты обещают через несколько дней.

Справка

Норовирус — это кишечная инфекция, вызванная вирусом Норфолк (Норуолк, Norwalk virus), который относится к РНК-содержащим микроорганизмам. Вирус назвали в честь американского города, где его впервые выделили - штат Огайо, США. Норовирусная инфекция отличается высокой контагиозностью. Она способна вызывать масштабные эпидемии. К ней восприимчивы все, вне зависимости от пола и возраста. Изучено 7 генетических групп норовируса, но только 3 из них опасны для человека. Патоген устойчив ко многим дезинфекторам, за исключением средств, содержащих хлор.

Ранее сообщалось о том, что в одной из столичных школ – массовое отравление. По словам мамы одного из пострадавших детей, заболели, по меньшей мере, 50 школьников. Ее ребенка - ученицу второго класса – 3 сентября забрали из школы с температурой и тошнотой. Женщина рассказал, что ребенка рвало каждые 15 минут. За ночь в классе еще пятеро детей начали жаловаться на такие же симптомы, похожие на отравление.