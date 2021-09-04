Рвало каждые 15 минут: родители заявили, что полсотни детей отравились в столичной гимназии

В киевской гимназаии - массовое отравление детей / УНИАН

Не прошло и трех дней с начала нового учебного года, а в одной из столичных школ – массовое отравление. По словам мамы одного из пострадавших детей, заболели по меньшей мере 50 школьников.

3 сентября ученицу второго класса забрали из школы с температурой и тошнотой, рассказала ТСН мама девочки Анастасия. По ее словам, ребенка рвало каждые 15 минут. За ночь в классе еще пятеро детей начали жаловаться на такие же симптомы, похожие на отравление.

"Вчера утром учительница в группе в Вайбере спросила, все ли у детей нормально, не болит ли у них живот. Вроде, у всех все было хорошо. А уже в 9:30 утра мне звонит учительница и говорит, что моей девочке плохо, она рвет, забирайте. Мы прибежали, забрали, и вот с 9:30 утра и до 22:00 мой ребенок рвал и у нее температура", - поделилась женщина.

Сначала родители других детей молчали, а потом Анастасия выяснила, что в соседнем по кабинетам классе 10 детей жаловались на такие же симптомы, как и ее дочь.

"А дальше пошло-поехало — мамы массово в группах начали писать о подобном состоянии детей. Я думаю, что более 50 детей у нас сейчас с такими симптомами. То есть в нашем классе, в параллельном 2-м, в соседнем 3-м есть несколько случаев, в 4-м есть, 11-м, и 8-м классах", — рассказала женщина.

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Она отметила, что ее дочь не ходит в столовую, поэтому не исключено, что дело не в пищевом отравлении, а в вирусе.

"Врач говорит, что 90% это вирус. Дети разного возраста, в столовую они ходят по очереди, мой ребенок не питается в столовой вообще. Поэтому напрямую со столовой я не могу это связать. Но это может свидетельствовать о том, что это вирус, который передается, возможно, воздушно-капельным способом", — отметила мама ученицы 2-го класса.

Она добавила, что администрация школы якобы просила не поднимать панику и не разглашать информацию, пока не готовы результатов анализов. Лабораторные исследования в столовой проводили четыре различные комиссии.

"К сожалению, на сегодняшний день, результатов еще нет, то есть подтверждение пищевого отравления отсутствует. Со стороны технических работников гимназии принимаются все меры по нераспространению инфекции/вируса, а именно: дезинфекция и кварцевание всех помещений гимназии", — сообщили в администрации школы родителям.

Как сообщал Главред, В Харьковской области умерла трехмесячная девочка – у ребенка было тяжелое пищевое отравление. За ее жизнь боролись сначала районные врачи, а потом областные, но спасти не смогли. Вызвать отравление могло коровье молоко, которым кормили малышку.