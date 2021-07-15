Младенца кормили коровьим молоком и водой из колодца: в Харькове умерла 3-месячная девочка

У ребенка отказали сразу несколько органов из-за тяжелого пищевого отравления / pixabay

В Харьковской области умерла трехмесячная девочка – у ребенка было тяжелое пищевое отравление. За ее жизнь боролись сначала районные врачи, а потом областные, но спасти не смогли. Вызвать отравление могло коровье молоко, которым кормили малышку.

Маленькая Карина попала в больницу с такими симптомами как диарея, вялость и температура под 40 Сº, передает ТСН. Сначала младенца осмотрела местный фельдшер и направила в районную больницу. Там девочке начали ставить капельницы, ребенку стало немного лучше, но не надолго. Состояние младенца оставалось тяжелым.

В тот же день скорая доставила девочку в реанимацию инфекционной больницы в Харькове. Медики пытались спасти ее почти четверо суток. Но несмотря на все усилия младенец умер. По словам врачей, у ребенка отказали сразу несколько органов из-за тяжелого пищевого отравления.

Медики предполагают, что Карина могла отравиться коровьим молоком. Его нельзя давать младенцам минимум до полугода. Кроме того молоко разводили колодезной водой, а в ней могли быть вредные нитраты.

По факту смерти ребенка полиция начала проверку.

Как сообщал Главред, под Одессой родители замучили своих детей – в результате халатного отношения заболел и умер младенец, а второй ребенок начал отставать в развитии. Правоохранители объявили семейной паре подозрение в злостном невыполнении обязанностей по уходу за малолетними детьми. Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы.