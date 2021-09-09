Массовое отравление в школе Хмельницкого: заболели 85 человек, ученики на дистанционке

Пока неизвестно, чем отравились дети / скриншот

В одной из школ Хмельницкого накануне зафиксировали массовое отравление. По состоянию на сегодняшний день, инфекция обнаружена у 85 человек.

Как сообщает Хмельницкий областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, в местную инфекционную больницу госпитализированы 10 детей и 1 взрослый человек. Еще 74 ребенка лечатся амбулаторно.

Предварительно пациентам поставили диагноз - пищевая токсикоинфекция, гастроэнтероколит.

Состояние больных средней степени тяжести.

"Ожидаем результаты лабораторных исследований, работа продолжается", - рассказали в Центре.

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В школе уже начато эпидемиологическое расследование. Специалисты обследовали 11 работников пищеблока, взяли 18 образцов пищевых продуктов, 110 образцов смывов с объектов окружающей среды и пять образцов водопроводной воды для микробиологического исследования.

Также в учебном заведении и дома у больных была проведена дезинфекция.

Читайте такжеОткрытый перелом черепа и предплечий: на Ивано-Франковщине ребенок сорвался с аварийного мостаВ связи с отравлением, учебный процесс приостановлен. Дистанционная форма обучения продлится до момента, когда будут получены выводы о том, что могло спровоцировать недомогание школьников.

Напомним, ранее в селе Крутогорб на Винничине пятеро детей отравились грибами. В Гайсинскую районную больницу сначала доставили троих детей, состояние которых было тяжелым. Две девочки 4 и 12 лет умерли в больнице, а за жизнь их 13-летнего брата борются медики.