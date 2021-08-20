Вместо цветов - корм для животных: в Хмельницком гости необычно поздравили молодоженов

Олег и Ольга Баранниковы получили в качестве свадебных подарков собачий корм / Общественное

Необычайная свадьба прошла в Хмельницком. Там гости подарили молодоженам не цветы, а корм для животных и таким образом накормили 250 собак.

Как пишет Общественное, на праздник пришло 85 гостей, каждый из которых принес большую упаковку собачьего корма. Причем об этом их попросили сами молодожены.

После торжества Олег и Ольга Баранниковы передали свои подарки в Староконстантиновский приют для животных. Кроме того, вместо свадебных фото с цветами у них - фотографии с кормом для животных.

Мужчина признался, что такая идея принадлежит его новоиспеченной жене, однако сам он не был против. Ведь Ольга очень любит собак. У нее их целых три.

"В основном, удивлялись пожилые люди, переспрашивали, не шутка ли это. А так, в принципе, нет. Молодежь уже понимает, поддерживает", - отметила Ольга.

Напомним, ранее Верховная Рада проголосовала за чрезвычайно важный законопроект, касающийся защиты бездомных и диких животных. Благодаря ему можно будет забыть о фото с обезьянкой, ведь теперь будет запрещено не только издеваться над животными, но и использовать их для бизнеса.

Ожидается, что законопроект о защите животных, который очень долго ждали, уже скоро вступит в силу. Отныне за жестокую эксплуатацию животных накажут не только гривной, но и тюрьмой