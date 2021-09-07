Мать вызвала скорую только на пятый день: новые детали отравления детей грибами под Винницей

За жизнь их 13-летнего брата сейчас борются медики / скриншот

В селе Крутогорб на Винничине пятеро детей отравились грибами. В Гайсинскую районную больницу сначала доставили троих детей, состояние которых было тяжелым. Две девочки 4 и 12 лет умерли в больнице, а за жизнь их 13-летнего брата сейчас борются медики.

"Первый ребенок в 9:00 утра снова дает остановку, 12 лет ребенку, мы начинаем реанимационные мероприятия, все возможно и все что невозможно выполняем. И в это время у меньшего ребенка падает резко давление", — рассказал и.о. заведующего реанимации Гайсинской больницы Дмитрий Кондратюк в комментарии "ТСН".

Девочек медикам спасти не удалось - у них отказали внутренние органы. Чем они могли отравиться, тогда врачи не знали, потому что мать ничего не объясняла.

Сказала правду лишь после смерти детей

В том, что все пятеро детей съели именно ядовитые грибы, которые собрали в лесу, мать призналась позже. Сначала она пыталась лечить малышей дома, а скорую вызвала только на пятый день болезни.

Что с остальными детьми

Трех отравленных детей, оставшихся живыми, забрали в областную детскую больницу. За жизнь одного из них — 13-летнего Вячеслава до сих пор борются врачи.

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По данным полиции, в семье было всего 8 детей, которых женщина воспитывала одна.

Читайте такжеПраздновали День знаний: на Ивано-Франковщине массовое отравление детей"Они где-то там собирали грибы, она закрывала, детям она не давала их есть, как они наелись этих грибов, она объяснить не может", — сообщили в местной полиции.

Теперь женщине готовятся выдвинуть подозрение за недосмотр за детьми.