В России более 15 человек скончалось после отравления спиртом

В России отравились алкоголем

В российском городе Екатеринбург 16 человек скончались в результате отравления спиртом с содержанием метанола, пишет ТАСС 16 октября.

"В Екатеринбурге 16 человек [погибли от отравления метанолом]. Предприниматель, который работал, его уже задержали", - сказал координатор проекта правящей партии Единая Россия Народный контроль по Свердловской области Дмитрий Чукреев.

Он добавил, что суррогатный спирт задержанный продавал в розлив на одном из рынков Екатеринбурга.

Как сообщал Главред, врач-диетолог, специалист медицины антистарения, основательница Dr. Skytalinska Academy Оксана Скиталинская рассказала, какие грибы есть и как правильно это делать, чтобы получить максимум пользы.

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Напомним, в Черновицкой области целая семья попала в больницу из-за отравления грибами.

Пострадавшие - из города Новоднестровск Днестровского района. Накануне они собирали грибы, которые приготовили и съели. После этого у людей ухудшилось самочувствие. Их госпитализировали с диагнозом "отравление грибами".