На Харьковщине пенсионерка съела грибы и умерла

На Харьковщине женщина отравилась грибами и умерла / ua.depositphotos.com

За последнюю неделю в Харьковской области зафиксировали два случая отравлений грибами. Один из них закончился летально – умерла 73-летняя женщина. Всего с начала грибного сезона из-за употребления дикорастущих грибов пострадали семь жителей региона, в том числе подросток.

Как сообщили в Харьковском облцентре контроля и профилактики болезней Минздрава, пенсионерка, которая жила в Харьковском районе, ела жареные дикорастущие грибы, которые предварительно отварила. Женщина идентифицировала их как рядовку – эти грибы относятся к разряду условно съедобных.

Первые симптомы отравления у пенсионерки появились уже через шесть часов. Женщина жаловалась на тошноту, рвоту, общую слабость и диспепсические расстройства. Ее госпитализировали в областную больницу. Она скончалась на пятые сутки.

По состоянию на 12 октября в этом же медучреждении в тяжелом состоянии находился еще один пациент – житель Чугуевского района. Мужчина отравился жареными зеленушками.

Читайте такжеВ Чернигове умерли двое детей, которых мать накормила супом с грибамиСправка. Рядовка (Tricholoma) – род грибов порядка агариковые (Agaricales). Имеют большое количество видов, растут по всему миру обычно в лесах, поскольку образуют симбиоз с деревьями. Получили свое название, так как растут только группами, поодиночке их найти невозможно. Внешние признаки довольно изменчивы. В частности, рядовки немного похожи на грибы сморчки, только у последних волнистая поверхность напоминает грецкий орех с глубокими пазухами. У рядовок мякоть ломкая с приятным грибным запахом, ножка малиновая или бурая.

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Существует рядовка как ядовитая, так и съедобная. В Красную книгу Украины занесены два вида: рядовка огромная и опенькоподобная.

Зеленушка (лат. Tricholoma equestre) — гриб рода Трихолома (рядовка) семейства рядовковых. Своё название получил за зелёную окраску, сохраняющуюся даже после варки.

Отравление грибами

В Минздраве Украины предупредили, что отравление грибами является одним из самых тяжелых среди пищевых отравлений. Большинство случаев интоксикации происходит из-за того, что определить, съедобный гриб или нет, крайне трудно. В Украине съедобных видов - до пятиста, а несъедобных и ядовитых - около двух тысяч. Порой их очень легко перепутать.

Надежный способ полностью обезопасить себя от отравления — полностью отказаться от употребления грибов, выращенных непромышленным способом.

Важно знать! Очистка или приготовление грибов не обезвреживает токсины.

Симптомы отравления грибами

Симптомы отравления могут возникать как через 20 минут, так и в течение нескольких часов после употребления грибов. Это:

резкая боль в животе;

рвота;

диарея;

нарушение сознания и зрения;

обильное слюноотделение;

галлюцинации, судороги.

Как сообщал Главред, врач-диетолог, специалист медицины антистарения, основательница Dr. Skytalinska Academy Оксана Скиталинская рассказала, какие грибы есть и как правильно это делать, чтобы получить максимум пользы.

Напомним, в Черновицкой области целая семья попала в больницу из-за отравления грибами.

Пострадавшие - из города Новоднестровск Днестровского района. Накануне они собирали грибы, которые приготовили и съели. После этого у людей ухудшилось самочувствие. Их госпитализировали с диагнозом "отравление грибами".