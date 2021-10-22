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Десятилетний ребенок во время тихого часа в онкобольнице выстрелил себе в голову из травмата

22 октября 2021, 21:59
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Единственный родственник мальчика - дед-опекун, которому, по предварительной информации принадлежало оружие, после случившегося пытался выпрыгнуть из окна.

Предварительно, оружие в больницу принес дед / dzhmao.ru

В Нижневартовской детской больнице (Россия) ребенок выстрелил себе в голову.

10-летний мальчик был в палате онкологического отделения. Присматривал за ребенком 66-летний дед-опекун.

Как пишет Telegram-канал Mash, в этот день мальчика должны были выписать. Однако во время тихого часа он пустил себе пулю в голову из травматического пистолета.

По предварительной информации, ребенок оружие взял у своего родственника. Состояние мальчика тяжелое. Его прооперировали. Но он до сих пор в реанимации.

У деда после случившегося началась истерика и проблемы с сердцем. Он пытался выпрыгнуть из окна.

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Следственный комитет уже возбудил уголовное дел по этому поводу и начал проводить проверку.

В Сети появилось видео очевидцев трагедии. Одна из свидетелей рассказала, что в больнице много полицейских, которые пытаются понять - как и зачем деду-опекуну 10-летнего ребенка понадобилось оружие в детской больнице.

Напомним, ранее в Запорожье 12-летняя девочка сама реанимировала мать, которая внезапно перестала дышать. Однако на следующий день женщина скончалась в реанимации.

viber
онкология Россия
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