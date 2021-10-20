В Запорожье умерла мать 12-летней девочки, которую подросток самостоятельно реанимировала

Медики не смогли спасти женщину, которую реанимировала дочь / Associated Press

В Запорожской больнице скончалась женщина, жизнь которой ранее спасла 12-летняя дочь.

Об этом сообщил Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины.

"С грустью сообщаем, что женщина, которую спасла 12-летняя девочка, к сожалению умерла в лечебном учреждении", - сказано в сообщении.

Как писал Главред, инцидент случился около полудня в минувшую субботу. Мать внезапно потеряла сознание и перестала дышать, но девочка не растерялась и сразу набрала "103". А пока ждала "скорую", под контролем диспетчера, самостоятельно оказывала помощь.

Также сегодня скончалась многодетная мать из Львова. Женщина, которая была ярой противницей вакцинации, умерла от осложнений коронавируса. У нее остались трое детей, младшему всего год. Также в семье инфицированы коронавирусом еще трое человек.