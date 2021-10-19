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В Запорожье 12-летняя девочка вернула мать с того света: подросток реанимировала женщину

19 октября 2021, 19:22
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Мать перестала дышать, но девочка не растерялась и сразу набрала "103".

скорая,медики
Девочка действовала под руководством диспетчера / УНИАН

В Запорожье 12-летняя девочка спасла собственную мать. Школьница реанимировала женщину, у которой остановилось сердце.

Как сообщается в Facebook Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Запорожского райсовета, ребенок в течение одиннадцати минут, до прибытия медиков, проводил реанимационные мероприятия.

Инцидент случился около полудня в минувшую субботу. Мать внезапно потеряла сознание и перестала дышать, но девочка не растерялась и сразу набрала "103". А пока ждала "скорую", под контролем диспетчера, самостоятельно оказывала помощь.

"Диспетчер все время оставалась на связи (примерно 11 минут) и предоставляла рекомендации по проведению сердечно-легочной реанимации до приезда бригады", - указано в посте.

К счастью, медикам удалось успешно реанимировать 35-летнюю женщину. Хотя ее в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

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"Обращаем внимание, что сразу начатые подростком реанимационные мероприятия под контролем диспетчера оперативно-диспетчерского управления, позволили бригаде продолжить их и получить положительный результат", – рассказали в медучреждении.

Напомним, в России спортсменка убила подростка. Мария Корнеева совершала оккультный ритуал. Она вырезала на спине у мальчика пентаграмму от чего он и скончался.

Также ранее в Измаильском районе Одесской области женщина ударила знакомого камнем по голове и избавилась от тела, сбросив его в канал. Труп случайно обнаружили местные жители.

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