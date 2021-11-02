В МИД назвали количество украинцев, пострадавших от отравления в Египте

В ведомстве опровергли некоторую информацию об отравлении.
В Египте отдых украинцев завершился массовым отравлением. Инцидент произошел в отеле AMC Royal Hotel в Хургаде. Теперь в МИД назвали точное количество наших сограждан, самочувствие которых резко ухудшилось.
Как заявил спикер МИД Олег Николенко корреспонденту УНИАН, пострадали от отравления в Хургаде 11 украинцев.
"По уточненной информации, одиннадцать украинских туристов получили пищевое отравление в одном из отелей Египта. Консул поддерживает с гражданами связь", – сказал Николенко.
Также он рассказал, что медицинская помощь отдыхающим оказывалась силами отельного врача.
"Состояние украинцев сейчас удовлетворительное, в госпитализации они не нуждаются. После вспышки отравления украинские туристы были переселены в другой отель", - добавил спикер.
Посольство Украины уже связалось с египетскими компетентными органами, чтобы они предоставили украинцам качественные и безопасные туристические услуги.
Что случилось в отеле Египта
По официальной информации, было госпитализировано 49 человек. Но по словам украинцев, находящихся там, очередь к врачу была беспрерывная, начиная с 4 часов утра и заканчивая 9-ю часами вечера.
"Шли дети, шли взрослые, и всем было плохо. Некоторых шатало, некоторые теряли сознание. Там реально кошмар происходил. Они боялись огласки, из-за этого не вызывали скорую. Только самым-самым сложным", – рассказывает пострадавшая.
Как отметили украинские отдыхающие, туристическая компания назвала массовое отравление людей форс-мажором.
"Хотя я не знаю ни одного договора, где массовое отравление является форс-мажором. Это недосмотр гостиницы или турагента, который подселяет сюда людей", – добавила женщина.
Украинка с мужем 1 ноября снова пытались достучаться в Join UP Украина. Как оказалось, туроператор совсем "не в курсе", что происходит. А на жалобы туристов на отравление посоветовал им просто не есть.
Напомним, ранее в Египте трагически умерла украинская туристка.