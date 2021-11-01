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"Детей увозили без сознания": появились подробности массового отравления украинцев в Египте

1 ноября 2021, 18:29

Туроператор JoinUp до последнего скрывал информацию о пострадавших туристах из Украины.

Египет
Отравление в Египте / pixabay

В Египте отдых украинцев завершился массовым отравлением. Среди пострадавших в отеле AMC Royal Hotel в египетской Хургаде оказалось более 15 украинцев.

По словам туристов, туроператор JoinUp до последнего скрывал информацию о пострадавших туристах из Украины.

Как пишет Обозреватель, туристка Татьяна Копач рассказала подробности происходящего в отеле AMC Royal Hotel.

По ее словам, определить, после какого именно приема пищи произошло отравление, довольно сложно. Потому что в первый день отдыха, 29 октября, все было хорошо.

Первые звоночки о неладном появились 30 числа, когда Татьяна с мужем отправились в кайт-школу. Местные спортсмены рассказали, что в их в отеле что-то происходит, и многие жалуются на отравление.

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Позже Татьяна специально подошла к ресепшен узнать в чем дело. Администратор отеля заверил ее, что все в порядке, проблем нет и пожелали хорошего отдыха.

"И через полчаса началась вереница машин скорой помощи. Забирали детей и пару взрослых в тяжелом состоянии", – продолжила рассказывать туристка.

Татьяне с мужем стало плохо в ночь с 30 на 31-е октября.

"Сначала стало плохо мужу, у него поднялась температура практически до 40. Мне стало плохо под утро. Акцентировать на то, от чего стало плохо – сложно, потому что мы два дня уже ели и пили", – отметила Татьяна.

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В первый день отдыха украинцы обратили внимание на грязные тарелки. По словам отдыхающих, тарелки на ощупь были жирноватые и невымытые. А после приезда полиции и скорой, тарелки начали блестеть.

"15 украинцев оказалось в нашем отеле. Все сказали, что перенесли эти симптомы. Я собрала их паспорта и отправила нашему консулу. Мы обратились напрямую к врачу, потому что не смогли дозвониться в страховую через Join UP. Они не отвечали", – рассказывает пострадавшая.

Лекарства, которые украинцам выписал врач в Египте / facebook.com/tatiana.wild.8

"Египетский врач даже не записывал имена и фамилии отравившихся, просто выписывал какие-то лекарства. Только немногим давали лекарства бесплатно, остальных, независимо от состояния, отправили в аптеку с рецептом. Лекарства, которые мы купили за свои деньги в аптеке, нам особо не помогли. Я не преувеличиваю, не нагнетаю. За день приема лекарств при отравлении должно становиться хоть немножечко легче, но не стало. Скорую никому не вызвали", – жалуется Копач.

Она добавила, что их спасли другие туристы из Украины, которые прилетали на следующий день и должны были заселиться в этот же AMC Royal Hotel.

"Слава богу, летели ребята из Украины, которые тоже должны были селиться в нашей гостинице, но их сразу переселили в другую, даже не завозя, и они нам привезли лекарства от пищевого отравления. И вот только приняв их, нам стало становиться немножечко легче", – объяснила украинка.

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По словам туристки, людей грузили в автобус, чтобы перевезти в другую гостиницу, несмотря на возможную инфекцию. "Людей грузили в автобус, чтобы перевезти в другую гостиницу, а одного из них начинает рвать. Он был совсем в плохом состоянии, ему нужно было скорую вызвать. Я не понимаю, как это все делалось. Мы, может, подхватили какую-то заразу и можем быть заразными, а нас взяли и перевезли просто в отель, заполненный людьми. Никакого карантина. Даже не подождали, пока у нас симптомы закончатся, когда мы перестанем рвать", – отмечает Татьяна.

Сколько человек отравились в Египте

По официальной информации, было госпитализировано 49 человек. Но по словам украинцев, находящихся там, очередь к врачу была беспрерывная, начиная с 4 часов утра и заканчивая 9-ю часами вечера.

"Шли дети, шли взрослые, и всем было плохо. Некоторых шатало, некоторые теряли сознание. Там реально кошмар происходил. Они боялись огласки, из-за этого не вызывали скорую. Только самым-самым сложным", – рассказывает пострадавшая.

​Как отметили украинские отдыхающие, туристическая компания назвала массовое отравление людей форс-мажором.

"Хотя я не знаю ни одного договора, где массовое отравление является форс-мажором. Это недосмотр гостиницы или турагента, который подселяет сюда людей", – добавила Татьяна.

Украинка с мужем 1 ноября снова пытались достучаться в Join UP Украина. Как оказалось, туроператор совсем "не в курсе", что происходит. А на жалобы туристов на отравление посоветовал им просто не есть.

Как ранее сообщал Главред, в Италии скончалась украинская заробитчанка. Женщина умерла перед посадкой на самолет в международном аэропорту Каподичино в Неаполе. Ей было 60 лет.

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Египет происшествие
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