В Луцке мать посреди ночи изрезала себя и 2-летнюю дочь

Мать с ребенком в больнице / pixabay

В Луцке ночь на 2 ноября оказалась до боли жуткой. В квартире одной из многоэтажек женщина страшно изрезала себя. Кроме того, она так же поиздевалась и над собственной двухлетней дочерью.

Как пишет сайт Вестник & Ко, пострадавшие находятся в реанимации.

Копов вызвал муж женщины. Он заявил, что его жена пыталась покончить жизнь самоубийством.

Мужчина рассказал, что вместе со второй дочерью спал в другой комнате. Но вдруг посреди ночи услышал стон. В другой комнате он увидел окровавленных жену и ребенка.

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Женщину с множественными колото-резаными ранами госпитализировали в городскую клиническую больницу, а ребенок с колото-резаными ранами попал в областную детскую.

Сведения по этому делу зарегистрированы в ЕРДР с пометкой "умышленное убийство"(ч. 2 ст.115 УК Украины).

Читайте такжеДети Луцка играют в "Игру в кальмара": малыши "убивают" друг друга "выстрелами"Напомним, в Житомире отчим беспощадно избил 8-летнюю падчерицу. Его гражданская супруга - мать троих детей попала в больницу, оставив на неадеквата своих чад. О том, что дети страдают от рукоприкладства, они лично рассказали женщине по телефону.

Также ранее харьковчанка избивала своего ребенка в прямом эфире Instagram. Ранее у нее уже отбирали дитя, но снова вернули матери, которая так и не осознала свое страшное поведение.

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