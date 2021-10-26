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Горе-мать, которая в прямом эфире Instagram избивала своего 4-летнего сына, объяснила поступок

26 октября 2021, 23:18
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У женщины ранее уже забирали ребенка.

Женщина считает свой поступок вполне целесообразным / НПУ

У харьковчанки, которая в прямом эфире в Instagram избивала своего малолетнего сына, забрали малыша. Но уже известно, что родительских прав женщину не лишат.

Данный поступок настолько шокировал пользователей Сети, что в него вмешалась даже местная власть.

В частности, по словам, заместителя мэра Харькова Светланы Горбуновой-Рубан, ранее у женщины уже забирали ее 4-летнего мальчика, однако с тех пор она исправилась.

"Мать давно под наблюдением, первый раз ребенка забирали полтора года назад, но с тех пор он серьезно над собой поработала, стала сотрудничать со службами, регулярно отчитывалась о ребенке", - рассказала Горбунова-Рубан изданию "Общественное".

Также она добавила, что женщина оправдала свое поведение гиперактивностью сына гиперактивен, которое может "усмирить только избиение".

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На этот раз у женщины могут забрать ребенка на полгода, но лишать ее родительских прав не планируют.

"Мать не отрицает, что он довел ее, крайне разозлил, что она так жестко повелась. Мы обязаны ребенка забрать. Ребенка женщина сможет забрать раньше, но она должна над собой работать", - добавила Горбунова-Рубан.

Также горе-матери грозит штраф или общественные работы от 30 до 40 часов, или же админарест до 10 суток.

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