Пока мама была в больнице: в Житомире отчим жутко избил 8-летнюю девочку

Девочка попала в больницу / pixabay

В Житомире отчим беспощадно избил 8-летнюю падчерицу. Его гражданская супруга - мать троих детей попала в больницу, оставив на неадеквата своих чад. О том, что дети страдают от рукоприкладства они лично рассказали женщине по телефону.

Сразу после этого она обратилась в полицию. Копы неотлагательно выехали по указанному адресу и обнаружили на теле 8-летней девочки различные ссадины. В частности, у малышки подбит глаз и есть другие раны на лице.

По словам женщины, она давно живет гражданским браком. От предыдущих отношений у нее остались дети 12 и 8 лет, а уже с этим мужчиной она воспитывает совместного семилетнего ребенка.

Копы изъяли всех детей и передали их медикам. А тем временем открыли криминальное производство по ч. 1 ст. 125 (Легкое телесное повреждение) Криминального кодекса Украины.

Также решается вопрос о дальнейшей судьбе детей.

Напомним, ранее в Запорожье 12-летняя девочка сама реанимировала мать, которая внезапно перестала дышать. Однако на следующий день женщина скончалась в реанимации.

Также ранее в Нижневартовской детской больнице (Россия) ребенок выстрелил себе в голову. Он страдал от онкологии и должен был в этот день уехать домой.