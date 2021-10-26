В Харькове горе-мать в прямом эфире инстаграма избила 4-летнего ребенка: мальчика госпитализировали

Мать в прямом эфире в Instagram била ребенка / ua.depositphotos.com

В Харькове составили протокол в отношении женщины, которая в прямом эфире в социальной сети избила своего малолетнего сына. Ребенок в настоящее время находится в больнице, сообщили в ювенальной полиции области.

Во время мониторинга социальных сетей харьковские правоохранители обнаружили, как мать бьет своего малолетнего сына и транслирует это в прямом эфире в инстаграме. заявила ювенальная инспектор Юлия Шеремет. С матерью проведена профилактическая беседа.

В местном телеграм-канале "Типичный Харьков" опубликовали скриншоты из прямого эфира. На фото видно, как женщина бьет мальчика по лицу и улыбается в тот момент. Ребенок же держится рукой за нос.

По данным авторов, это происходит регулярно. Они отмечают, что в связи с этим мальчик в четыре года плохо говорит и постоянно кричит на камеру: "Карина, не бей".

Мать избили сына в прямом эфире / Скриншот

На Ровенщине мать жестоко избила младенца

Ранее Главред писал, что в Ровно осудили 21-летнюю горе-мать, которая два года назад, оставила избитого двухмесячного сына в общежитии и пошла на свидание. Женщине присудили 1 год и 3 месяца лишения свободы, ее сын сейчас находится в детском доме.

Из-за травм 2-летний Никита получил инвалидность. Он не может двигаться и говорить. Его мать из-за этого осудили и лишили родительских прав. Теперь ребенок находится в Ровенском реабилитационном детском доме. Его можно усыновить, но люди, когда узнают о болезни Никиты не хотят этого делать.