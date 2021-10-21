Украинский комментатор в прямом эфире назвал Россию оккупантом и пожелал "Спартаку" поражения

Игроки Спартака и Лестера перед матчем / Reuters

Украинский комментатор Сергей Лукьяненко откровенно напомнил зрителям о преступлениях РФ перед матчем Лиги Европы между российским "Спартаком" и английским "Лестером". Этот поединок транслировал медиасервис MEGOGO.

"Доброго всем вечера. Приветствую вас в Москве, в столице страны-агрессора, страны-оккупанта, страны, которая аннексировала у нашей любимой неньки полуостров, которая начала войну на востоке Украины. К сожалению, эта война унесла по подсчетам ООН больше 13 тысяч жизней", – сказал украинский комментатор в своей вступительной речи.

Далее Лукьяненко пожелал "Спартаку" поражения в матче:

"Понятное дело, что как гражданин Украины я сегодня искренне желаю поражения "Спартаку" в матче с "Лестером". Спорт не может прославлять Россию – страну, которая не может мирно жить со своими соседями. Но как комментатор я постараюсь беспристрастно и нейтрально работать на этом поединке", – заявил комментатор в прямом эфире.

Стоит добавить, что сам матч закончился поражением "Спартака". Команда выигрывала 2: 0, но после этого пропустила четыре гола от форварда Петсона Дака, который установил новый рекорд Лиги Европы. В итоге матч закончился со счетом 3:4.

Москвичи потерпели второе поражение в турнире и занимают в группе Е третье место. "Лестер" одержал первую победу, набрал 4 очка и идет вторым после "Легии".