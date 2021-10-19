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В Украине появился музей российской агрессии: взглянуть на "экспонаты" может каждый

19 октября 2021, 22:59
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Создан интернет-портал, на котором размещены фото и видео доказательств военных преступлений РФ.

Увидеть "экспонаты" музея может каждый не выходя из дома / rusaggression.gov.ua

В Киеве прошла презентация веб-портала о главных событиях российской агрессии и преступлениях, совершенных Российской Федерацией в Крыму и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, начиная с 2014 года.

Как говорится в сюжете ТСН, на интернет-портале воссоздали всю хронологию событий захвата Крыма, а на карте полуострова обозначили места с доказательствами нарушений международного права Россией.

Разработка проекта принадлежит прокурорам, специалистам из Института национальной памяти, юристам и активистам.

"Нам нужно защищать себя и эта защита должна быть не только физической, но и виртуальной. Потому что война идет на разных фронтах, в том числе и на фронте фальсификаций и фейков ", - сказал во время презентации виртуального музея министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Кроме того, на сайте музея есть свидетельства очевидцев, документальные факты, доклады международных организаций, личные и судебные дела, в которых раскрываются военные преступления РФ.

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Авторы проекта заявили о его расширении и дополнении.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины 11 марта утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции оккупированного Крыма и Севастополя. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что это первый документ со времен оккупации Россией полуострова, который укажет Киеву путь для возвращения автономной республики.

Также ранее, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что существует три главных направления для решения проблемы Крыма: работа по Стратегии, объединение усилий в рамках Крымской платформы, восстановление полного суверенитета Киева над автономной республикой.

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