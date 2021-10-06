"Отлупила ребенка до инвалидности и сбежала на свидание": в Ровно наказали 21-летнюю мать

В Ровно наказали 21-летнюю мать, которая избила ребенка / скриншот из видео / Ривне-1

В Ровно осудили 21-летнюю горе-мать, которая два года назад избила своего двухмесячного сына и пошла на свидание. Как сообщает портал "Ровно-1", девушке вынесли приговор в форме года и трех месяце тюремного заключения.

Из-за побоев мальчик (его зовут Никита) стал инвалидом и сейчас находится в Ровенском реабилитационном детском доме. Он не может передвигаться и говорить. Его мать из-за этого осудили и лишили родительских прав. А потенциальные приемные родители отказываются его усыновлять – сразу же после того, когда узнают о проблемах со здоровьем. Об этом говорит начальница Службы по делам детей Бабинской территориальной громады Наталья Янчук.

"Ребенок полностью лежащий, он не сидит не говорит", — сказала она.

В Ровенском детдоме, где находится Никита на лечении, говорят, что ребенок нуждается в постоянном дорогостоящем медицинском уходе и долгой реабилитации. Там надеются, что у мальчика все же, рано или поздно, появится приемная семья.

В селе, откуда родом его биологическая мать, об инциденте говорят неохотно. Соседи упоминают лишь говорят, что у девушки, помимо Никиты, есть еще один ребенок, которого воспитывает ее родной отец.

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Напомним, ранее в одном из детских садов в Одессе разгорелся скандал. Маленький мальчик рассказал о том, что воспитательница его ударила по голове, когда он пел во время тихого часа.

Женщина за кадром уточнила у мальчика, оскорблял ли его кто-то в детском саду. В ответ он подтвердил произошедшее.

Кроме того, малыш также показал на свою голову и лицо, отвечая на вопрос о телесных наказаниях.

"Это первый раз, когда меня ударили", – отреагировал мальчик.