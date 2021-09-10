Лупила ногами, царапала лицо: в Днепре неадекватная пенсионерка избила 7-летнего ребенка

Пенсионерка избила ребенка в Днепре / Скриншот

В Днепре произошел вопиющий случай нападения на ребенка. Там женщина пенсионного возраста напала на ребенка и причинила ему телесные повреждения.

Как сообщает издание Информатор, 72-летняя неадекватная пенсионерка хватала за шею 7-летнего мальчика, била ногой и расцарапала ему лицо.

Уточняется, что в бешенство престарелую мадам привело то, что в результате детской игры мяч попал в клумбу.

"У ребёнка расцарапано лицо и подпухший глаз. Дети играли в футбол, и мяч попал на клумбу. Когда сын подошёл к клумбе, чтобы забрать мяч, он присел и начал его доставать. В это время женщина подошла к нему и ударила ногой по ногам — он упал на бок. Затем она его ударила по животу, после того как он встал она схватила его за шею и начала трясти", - рассказала мама пострадавшего ребенка.

По ее словам, в конфликт также вмешались другие соседи. Но вместо защиты на детей посыпались обвинения.

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"Затем начали подключаться соседи с этого дома и рассказывать о том, что это их двор и дети из других дворов должны гулять в своих дворах, а не приходить в их двор", - сообщила мать мальчика.

Мать 7-летнего пострадавшего обратилась в полицию и написала заявление о том, что ее сына избила местная жительница.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Днепре жестоко подрались две девушки. Одна из них била другую коленями, головой о скамейку, а также таскала за волосы.

На ролике видно, как одна из девушек сидит на скамейке, другая стоит над ней и наносит своей оппонентке удары по лицу и телу. Она держала ее за волосы, и била коленом в голову. Всё это сопровождается нецензурной бранью.