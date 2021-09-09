Не поделили парня: в Днепре две девушки устроили жестокую драку и попали на видео

В Днепре девушка устроила жесткую драку / Скриншот

В Днепре на проспекте Ивана Мазепы жестоко подрались две девушки. Одна из них била другую коленями, головой о скамейку, а также таскала за волосы. Видео инцидента очевидцы впоследствии загрузили в социальные сети.

На ролике видно, как одна из девушек сидит на скамейке, другая стоит над ней и наносит своей оппонентке удары по лицу и телу. Она держала ее за волосы, и била коленом в голову. Всё это сопровождается нецензурной бранью.

При этом злоумышленница много раз кричит "я тебе говорила". В какой-то момент одна из девушек буквально попросила уже избитую "ударить ее один раз по лицу". После чего набросилась на пострадавшую с новой силой.

Сначала их пытались остановить ребята, которые, по всей видимости, приятели агрессивно настроенной гражданки. Однако впоследствии они перестали участвовать в конфликте и лишь наблюдали за ним со стороны. Полицию туда вызвал автор этой записи. В видео присутствует насилие, поэтому не рекомендуем просматривать уязвимым и несовершеннолетним.

Реклама

Заявление решили не писать

Инцидент прокомментировали в патрульной полиции Днепропетровщины. Там отметили, что правоохранители действительно выезжали на этот вызов, однако участники драки сказали, что одна к другой не имеют претензий. По их словам, у них произошел конфликт, который они уладили и разошлись по домам.

Причину драки назвали лишь впоследствии. "Информатор" сообщает, что девушки таким образом делили парня.

Похожее событие в городе

19 июля в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра несовершеннолетние девушки устроили жестокую драку. Представительницы прекрасного пола не поделили парня и набросились друг на друга с кулаками и матерными словами.

"Наверное, очень хороший парень раз за него дрались", "Строгие, однако, у нас на районе проживают девушки", "Раньше ребята из девушек дрались, сейчас наоборот", – прокомментировало общество.