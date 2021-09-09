УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Не поделили парня: в Днепре две девушки устроили жестокую драку и попали на видео

9 сентября 2021, 09:23

В какой-то момент одна из девушек буквально попросила уже избитую "ударить ее один раз по лицу".

В Днепре девушка устроила жесткую драку / Скриншот

В Днепре на проспекте Ивана Мазепы жестоко подрались две девушки. Одна из них била другую коленями, головой о скамейку, а также таскала за волосы. Видео инцидента очевидцы впоследствии загрузили в социальные сети.

На ролике видно, как одна из девушек сидит на скамейке, другая стоит над ней и наносит своей оппонентке удары по лицу и телу. Она держала ее за волосы, и била коленом в голову. Всё это сопровождается нецензурной бранью.

При этом злоумышленница много раз кричит "я тебе говорила". В какой-то момент одна из девушек буквально попросила уже избитую "ударить ее один раз по лицу". После чего набросилась на пострадавшую с новой силой.

Сначала их пытались остановить ребята, которые, по всей видимости, приятели агрессивно настроенной гражданки. Однако впоследствии они перестали участвовать в конфликте и лишь наблюдали за ним со стороны. Полицию туда вызвал автор этой записи. В видео присутствует насилие, поэтому не рекомендуем просматривать уязвимым и несовершеннолетним.

Реклама

Заявление решили не писать

Инцидент прокомментировали в патрульной полиции Днепропетровщины. Там отметили, что правоохранители действительно выезжали на этот вызов, однако участники драки сказали, что одна к другой не имеют претензий. По их словам, у них произошел конфликт, который они уладили и разошлись по домам.

Причину драки назвали лишь впоследствии. "Информатор" сообщает, что девушки таким образом делили парня.

Похожее событие в городе

19 июля в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра несовершеннолетние девушки устроили жестокую драку. Представительницы прекрасного пола не поделили парня и набросились друг на друга с кулаками и матерными словами.

"Наверное, очень хороший парень раз за него дрались", "Строгие, однако, у нас на районе проживают девушки", "Раньше ребята из девушек дрались, сейчас наоборот", – прокомментировало общество.

viber
новости Днепра массовая драка новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Не поделили парня: в Днепре две девушки устроили жестокую драку и попали на видео». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на осень-зиму 2021 2022 пришла потрясающая стрижка воздушный боб в стиле 70-хВ моду на осень-зиму 2021 2022 пришла потрясающая стрижка воздушный боб в стиле 70-х День Натальи 2021: душевные поздравления и милые открытки в день ангела 8 сентябряДень Натальи 2021: душевные поздравления и милые открытки в день ангела 8 сентября Гороскоп на 7 сентября для всех знаков Зодиака: вещие сны или продвижение по службеГороскоп на 7 сентября для всех знаков Зодиака: вещие сны или продвижение по службе Высокое кровяное давление: назван домашний напиток, который "значительно" снижает гипертониюВысокое кровяное давление: назван домашний напиток, который "значительно" снижает гипертонию Военный эксперт объяснил, что удерживает РФ от широкомасштабного наступления на УкраинуВоенный эксперт объяснил, что удерживает РФ от широкомасштабного наступления на Украину

Последние новости

09:23

Не поделили парня: в Днепре две девушки устроили жестокую драку и попали на видео

09:16

Гороскоп на 9 сентября для всех знаков Зодиака: разочарование, проделки недругов или риск аварий Видео

08:35

В Украине произошло землетрясение

08:34

Хотят ли украинцы новых благословенных темных времен мнение

08:22

Число новых больных COVID-19 в Украине резко пошло вверх: Минздрав опубликовал свежую статистику Видео

Реклама
08:01

Мэр Одессы и глава ОГА спели с артистами, поддержавшими агрессию РФ против Украины Видео

07:55

Зеленский может встретиться с Путиным через неделю: экс-посол назвал возможное место и время

07:31

Сделка Трампа стала катастрофой: экс-генсек НАТО объяснил, почему талибы победили в Афганистане Видео

07:05

Талибы не ограничатся Афганистаном и захватят новые страны – астролог

06:45

Погода в Украине сегодня будет теплой и солнечной, но с одним нюансом - синоптик Видео

06:24

Отставка правительства: кого из министров точно не будут увольнять? мнение

06:19

Ведущая Нового канала покорила красотой на откровенном фото в бикини

05:27

Испанский епископ бросил сан ради писательницы эротических романов с сатаническими мотивами Видео

05:15

Как быть в тонусе после 40-ка: шесть действенных советов от профи

04:40

Что приготовить на ужин: рецепт аппетитного куриного филе с орехами и овощами

03:36

Эксперт объяснил, почему Украине не стоит "вляпываться" в экономический союз с США

03:28

Синоптик озвучила прогноз на ближайшие дни в Украине

03:04

Какие ягоды помогут восстановить организм после коронавируса - ответ диетолога

02:38

Ученые рассказали, почему женщинам удобней спать с собаками, а не с мужчинами

02:31

В Украине существенно изменятся цены на сахар: сколько придется заплатить за килограм

Реклама
02:23

Настя Каменских подразнила поклонников соблазнительной грудью перед купанием

02:05

Битва века: в Индии кот победил леопарда (видео) Видео

01:30

Топ-5 продуктов, из-за которых образовывается целлюлит - объяснение врача

00:55

Приметы на 9 сентября: что нельзя делать в день Анфисы и как уберечь себя от беды Видео

08 сентября, среда
23:55

Врач рассказала, как вакцина может навредить "тяжелым" COVID-больным Видео

23:39

От каких болезней может уберечь черника - ответ диетолога

23:33

Россия перебросила в Беларусь истребители: их разместили в 400 километрах от Киева

22:57

"Селюки без мозгов": Арестович обиделся на критику идеи о переименовании Украины

22:50

Намекал на аборт и не хотел давать свою фамилию: мать дочери Сенцова шокировала поступками режиссера Видео

21:46

Симптомы Паркинсона: дурнопахнущий признак болезни, который нельзя игнорировать Видео

21:42

"Провокация": Путин впервые лично высказался о саммите "Крымская платформа" Видео

21:11

Экологическая катастрофа: в Сумской области на поля с кукурузой разлилась нефть

21:03

Избиение 2-летнего ребенка под Одессой: в полиции выяснили, кем являются родители бедного мальчика Видео

21:02

Жажда развлечений и плохое настроение: в Киеве мужчина в шутку "заминировал" свой дом

20:22

Туалетная засада: одессит застрял в туалете Днепра, его освобождали специалисты

20:20

В Винницкой области мужчина зверски зарезал подругу, с которой только познакомился

20:14

Биткоин вместо гривны в Украине: в НБУ сделали заявление о легализации криптовалюты

20:02

Как избавиться от растяжек в домашних условиях: три действенных способа Видео

19:55

О настоящем стратегическом партнерстве или визиту Зеленского в США посвящается мнение

19:40

Ученые выяснили, страдают ли животные от изменения климата

Реклама
19:37

"Свинья счастлива": в Днепре иностранка живет на арендованной квартире вместе с животными

19:17

Три осенних фактора, которые могут привести к набору веса и как избавиться от них в зародыше Видео

19:06

В Киеве коронавирус унес жизнь самой юной пациентки с начала эпидемии

19:04

Зеленский снова посетит США в этом году: в чем причина

18:58

Зеленая зона и "бонусы" за прививку от COVID-19: Кабмин меняет правила карантина в Украине Видео

18:39

СМИ назвали сроки запуска Северного потока-2

18:24

Перепись населения в Украине состоится в 2023 году: нардеп Гончаренко сообщил подробности

18:11

Принятие закона о виртуальных активах позволит создать прозрачный рынок - глава НБУ

17:55

Пришлось разрезать: в Одессе 5-летняя девочка застряла на детской площадке

17:54

Юрий Горбунов и Катя Осадчая назвали имя новорожденного сына

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять