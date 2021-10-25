В Луцке неадекваты перевернули биотуалет: внутри был посетитель

Злоумышленники скрылись с места преступления, а "клиент" уборной выбирался лежа.
В Луцке хулиганы перевернули уличный биотуалет. Неадекваты положили уборную на бок в то время, когда в ней был посетитель.
В Сети появилось видео инцидента. На кадрах видно, как после свершившего злоумышленники сбежали с места преступления.
Известно, что инцидент произошел возле драмтеатра. Группа неизвестных молодых человек опрокинула кабинку биотуалета, вероятно, зная, что внутри был человек.
Читайте такжеДети Луцка играют в "Игру в кальмара": малыши "убивают" друг друга "выстрелами"При этом, на утро кабинка уже стояла в обычном положении.
Напомним, ранее в Иркутской области состоялось торжественное открытие туалета для водителей автобусов, следующих по маршруту №7. По этому случаю деревянную кабинку украсили воздушными шариками.
Хотя сама деревянная кабинка на конечной остановке маршрута стала подарком для водителей от перевозчика, денег на рукомойник уже не хватило.