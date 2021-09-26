С плакатом и воздушными шариками: в России для водителей автобусов торжественно открыли туалет

В России торжественно открыли уличный туалет / Скриншот

Власти на местах в РФ не перестают удивлять. В этот раз в Иркутской области состоялось торжественное открытие туалета для водителей автобусов, следующих по маршруту №7. По этому случаю деревянную кабинку украсили воздушными шариками.

Хотя сама деревянная кабинка на конечной остановке маршрута стала подарком для водителей от перевозчика, денег на рукомойник уже не хватило. Его водители устанавливали за собственные деньги, вместе со скамейкой передает телеграмм канал "Подъём".

Сообщается, что туалет назначили специально для водителей. В то же время пассажиры ним, очевидно, пользоваться не смогут.

Реакция журналиста Варламова

Журналист Илья Варламов отметил, что логично было поставить там нормальный тёплый общественный туалет для всех

"Представьте себе ситуацию: в автобусе одновременно скрутило живот у водителя и пассажира. И если водитель на остановке хотя бы может спрятаться в этой будке, то пассажир экстренно бежит ср**ь в лес", – заявил Варламов.

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Журналист отметил, что установить этот туалет должна местная власть за собственные деньги. Уборочные должны быть чистыми и бесплатными. В то же время в России, по словам Варламова, это все еще экзотика.

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