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Катающиеся на качелях дети на фоне полыхающего дома в Питере "взорвали" Сеть

5 августа 2021, 13:18

Местные жители к этому привыкли и говорят, что это 7-е ЧП за последнее время.

Катающиеся на качелях дети на фоне горящего дома в Питере / Скриншот

В Кировском районе Санкт-Петербурга на видео попали дети, которые невозмутимо катались на качелях на фоне полыхающего дома. Местные жители к подобным фаер-шоу привыкли и говорят, что это седьмое ЧП за последнее время.

"Опять в этой помойке пожар, и скорее всего именно в комнате, где бухают малолетки. Безмятежность детей на качелях улыбнула конечно", – прокомментировала видео одна из пользовательниц Сети.

Как сообщают российские СМИ, пожар произошел на проспекте Стачек, 172 в среду, 4 августа. На третьем этаже здания загорелся мусор на площади 30 квадратных метров. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание за полчаса, о пострадавших не сообщалось.

Ранее на видео попало эпическое ДТП в Киеве. На Севастопольской площади пассажиры толкали троллейбус, а он врезался в Nissan, который пытался объехать общественный транспорт. Вероятно троллейбус поломался, и добрые самаритяне решили помочь водителю.

Также вирусным стало видео, на котором одессит спас птичку от жары. Неравнодушный местный житель поливал пернатого водой и обдувал, пытаясь привести его в чувство.

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