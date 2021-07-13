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Милое видео: на курорте в Одессе мужчина спас птичку от жары и стал звездой

13 июля 2021, 15:30

Мужчине удалось не только прийти на помощь пернатому, но и влюбить в себя украинцев своим поступком.

Одессит спас птичку от невыносимой жары / Скриншот с видео

На курорте Аркадия в Одессе царит страшная жара в более + 30 градусов. От нее страдают не только люди, но и бездомные животные. Так, одной из пернатых стало плохо, и на помощь пришел человек.

Неравнодушен местный житель поливал пернатого водой и обдувал. Такое милое видео мгновенно "завирусилось" в соцсетях и вызвало волну восхищения поступком мужчины, передает Telegram-канал "Одесса INFO".

На ролике видно, как мужчина стоит под деревьями и поливает водой птичку, лежащую у него на руках. До того он едва полил ее водичкой, пытаясь привести в чувство. Отдельного внимания заслуживает та забота, с которой мужчина осторожно поливает птичку водой. Он черпает несколько капель из стаканчика рядом и еле опрыскивает беспомощное создание.

Очевидцы отмечают: ничего милее такого спасения вы в этот день не увидите.

Ранее Главред рассказывал о мужчине, который, сидя на лавочке, нежно гладил ворону, словно котика.

соцсеть Украина новости Одессы
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